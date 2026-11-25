Der Winter steht vor der Tür! Jetzt kommt der Neuschnee nach Österreich. Es gilt eine gelbe Unwetter-Warnung!

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Nachdem die Prognosen am Wochenende für den Osten des Landes noch verhalten ausgefallen waren, rieselten bereits Montagfrüh erste Flocken über Wien – eine Schneedecke bildete sich damals aber noch nicht.

Das ändert sich nun: Ab Mittwochabend zieht von Süden her Niederschlag auf, der sich bis in den Osten Österreichs verlagert. Wegen des bevorstehenden Wetters hat die Geosphere Austria eine gelbe Wetterwarnung herausgegeben.

Auf den Straßen droht Verkehrs-Chaos © APA/EXPA/JFK

Bis zu 15 Zentimeter Neuschnee

Der Donnerstag "bringt vielerorts winterliche Verhältnisse", teilt der Wetterdienst Ubimet mit. "Selbst in den Landeshauptstädten ist eine nennenswerte Neuschneedecke möglich." Laut Ubimet fällt der Wintereinbruch "markant" aus. Mit Ausnahme des Rheintals und des Bregenzerwaldes ganz im Westen wird im gesamten Bundesgebiet Niederschlag prognostiziert. Die Meteorologen kündigen an: "Von Osttirol und Oberkärnten über das Mur- und Mürztal und Graz bis nach Niederösterreich und Wien sowie auch im Alpenvorland in Salzburg und Oberösterreich können verbreitet zehn bis 15 Zentimeter Schnee zusammen kommen." In Unterkärnten, der Südsteiermark und im Südburgenland mischt sich vorübergehend auch gefrierender Regen darunter.

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Schnee deutlich früher als üblich

In Wien fielen zuletzt im Februar dieses Jahres größere Mengen Neuschnee. Dass alte Bestmarken geknackt werden, gilt allerdings als unwahrscheinlich, da Schnee in tiefen Lagen seltener geworden ist – 1966 und 1971 kamen in der Bundeshauptstadt Ende November jeweils 25 Zentimeter binnen eines Tages zusammen. Dennoch meldet sich der Winter heuer rechtzeitig vor dem meteorologischen Winterbeginn am 1. Dezember und dem 1. Advent am Sonntag früher zurück als im langjährigen Schnitt. Laut Ubimet liegt die erste Schneedecke ab mindestens einem Zentimeter in Wien normalerweise erst am 8. Dezember, der aktuelle Wintereinbruch erfolgt somit zwölf Tage früher.

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© APA/EXPA/JFK

Bitterkalte Temperaturen zum Wochenende hin

Zum Ausklang der Woche lassen die Niederschläge rasch nach. Für Freitag stehen nur noch unergiebige Schneeschauer auf dem Programm. Der Samstag präsentiert sich voraussichtlich trüb, aber weitgehend trocken – lediglich in der Südsteiermark sind noch leichte Schneeschauer möglich. Dafür sinken die Werte laut aktuellen Wettermodellen bis zum Wochenende deutlich ab: Es droht strenger Frost bei Temperaturen von bis zu minus zehn Grad.