Das Skiparadies in den französischen Alpen leidet unter den Touristenströmen. Das soll sich 2027 endlich ändern.

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Chamonix zählt zu den exklusivsten Wintersportorten der Welt. Gelegen am Fuße des Mont Blanc bietet es ideale Voraussetzungen für höchstes Skivergnügen: spektakuläre Hochgebirgslandschaften mit anspruchsvollen Pisten, internationalem Flair, gehobene Gastronomie und luxuriöse Unterkünfte. Das zieht jedes Jahr rund 8,5 Millionen Gäste an und bringt viel Geld in die Region.

Unliebsame Hinterlassenschaften

Nicht nur im Winter ist Chamonix ein beliebtes Urlaubsziel. Immer mehr Reisende kommen auch im Sommer, um sich im Naturschutzgebiet Aiguilles Rouges zu erholen. Seit 2020 haben sich die Besucherzahlen der Gäste, die zu Fuß oder per Seilbahn kommen, mehr als verdoppelt. Wenn sie wieder weg sind, bleibt leider jede Menge Müll im Schutzgebiet zurück, der achtlos fallengelassen wurde. Sowohl der Mist als auch der große Andrang sind eine enorme Belastung für die Tier- und Pflanzenwelt.

Zugang nur noch per QR-Code

Um der Vermüllung entgegenzutreten, plant die Gemeindeverwaltung von Chamonix, die Besucherzahlen ab nächstem Sommer zu reduzieren. Ab Juni 2027 sollen strenge Zugangsbeschränkungen gelten. Angedacht sind maximal 600 bis 1.000 Besucher, die pro Tag in das Naturschutzgebiet dürfen. Wer kommen will, muss künftig reservieren.

Dabei beschreitet die Gemeinde neue Wege und setzt auf moderne Technik. Wer eine Reservierung macht, erhält einen QR-Code, ohne den es keinen Zugang mehr gibt. Bei Kontrollen ist dieser Code vorzuzeigen.

Chamonix ist die erste Gemeinde in den Alpen, die sich für diesen Weg entscheidet.