Die Nacktbilder von Astrid Wagner wurden sogar am Obersten Gerichtshof zum Thema.

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Halbnackt auf der Alm, oder Oben-Ohne in der Lobau: Immer wieder sorgen die Fotos der leicht bekleideten Verteidigerin Astrid Wagner, welche die renommierte Anwältin gerne auf ihren Social-Media-Kanälen mit unzähligen Followern postet, für Aufsehen. Doch nicht alle erfreuen sich an den Bildern.

Ein über 90-jähriger Kollege erstattete deshalb vor rund 3 Jahren Anzeige bei der Rechtsanwaltskammer. Als Begründung gab er an, dass die Nacktfotos dem Berufsstand der Anwälte schade und Wagner mit diesen Werbung gemacht hätte. Ein Senat gab dem Anwalt recht und verurteilte Wagner zu einer Geldstrafe von 1500 Euro.

Video zum Thema Oben-ohne-Fotos: Astrid Wagner gewinnt vor Gericht © oe24

Anzeige schmetterte bei Obersten Gerichtshof ab

Dies ließ die erfolgreiche Strafverteidigerin allerdings nicht auf sich sitzen und zog den skurrilen Fall vor den Obersten Gerichtshof - und bekam erst kürzlich recht.

Ein Foto zeige (nur) die unbekleidete Schulterpartie der Beschuldigten. Auch die anderen Bilder würden ebenfalls bloße Urlaubs- oder Freizeitfotos darstellen, so die Beurteilung des OGH. "Als Beeinträchtigung von Ehre und Ansehen des Standes sei (aber) jedes schuldhafte Verhalten anzusehen, durch welches die Wertschätzung und das Ansehen gefährdet würde", heißt es in der Begründung. Die Fotos würden nicht den Moralkriterien von Social-Media-Accounts widersprechen. Die Darstellung auf den Fotos würde sich nicht von einem rückenfreien Ballkleid unterscheiden.

© zVg.

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Anwältin zieht Bildband in Erwägung

Mit einem Freispruch durfte die Wiener Anwältin schließlich diese Geschichte abschließen. Und Astrid Wagner lässt sich bekanntlicherweise nicht unterkriegen. "Ich bin so wie ich bin und lasse mich sicher nicht einschränken", so die 63-Jährige zu oe24. "Ich bin zwar auf der einen Seite eine erfolgreiche Strafverteidigerin, aber auf der anderen Seite auch ein Mensch, begeisterte Tierschützerin und Autorin." Sie zieht jetzt sogar in Erwägung einen Bildband aus ihren Nacktfotos herauszubringen.