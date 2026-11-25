Dramatische Szenen im Zentrum von Warschau: Gegenüber dem polnischen Präsidentenpalast hat sich am Mittwochnachmittag ein Mann selbst angezündet.

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Sicherheitskräfte griffen innerhalb von Sekunden ein, doch der etwa 30-Jährige schwebt nach dem Vorfall in Lebensgefahr.

Sicherheitskräfte verhindern das Schlimmste

Der Vorfall ereignete sich Berichten zufolge gegen 17:05 Uhr auf der belebten Prachtstraße "Krakowskie Przedmieście", direkt vor dem Gebäude des polnischen Kulturministeriums und gegenüber des Präsidentenpalastes.

Augenzeugen zufolge soll der Mann zuvor mit einem Plakat auf dem Gehweg gestanden haben, bevor er plötzlich in Flammen aufging.

Beamte des polnischen Staatsschutzdienstes (SOP), die den direkt gegenüberliegenden Präsidentenpalast bewachen, bemerkten die Situation laut Medienberichten und erstickten die Falmmen, noch bevor die alarmierte Feuerwehr und der Rettungsdienst eintrafen.

Opfer auf der Intensivstation, Motive unklar

Wie polnische Behördensprecher gegenüber der Nachrichtenagentur PAP bestätigten, erlitt der etwa 30-jährige Mann schwerste Verbrennungen – unter anderem im Gesicht, an den oberen Atemwegen sowie an Armen und Beinen. Ein Notarztteam stabilisierte ihn noch vor Ort und brachte ihn umgehend auf die Intensivstation eines Warschauer Krankenhauses.

Die Warschauer Polizei (KSP) hat den Bereich rund um den Tatort weiträumig abgesperrt.

Zu den Hintergründen der Tat oder zum Inhalt des mitgeführten Plakats machten das Innenministerium und die Ermittler bislang keine offiziellen Angaben.