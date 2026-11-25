Mit mehr als 2.000 Migranten ist am Dienstag auf der kleinen Kanareninsel El Hierro mit ihren knapp 12.000 Einwohnern ein neuer Rekord an Bootsankünften erreicht worden.

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Wie "Canal 24 Horas" von der staatlichen spanischen Rundfunkanstalt RTVE berichtete, befanden sich die Neuankömmlinge auf insgesamt 15 Booten. Am Mittwoch beruhigte sich die Lage laut spanischen Medien mit rund 250 Ankünften auf drei Booten wieder. Viele der Geretteten kommen aus Gambia und dem Senegal.

Ein Migrant wurde am Dienstag tot in einem Boot aufgefunden, eine weitere Frau brachte während der gefährlichen Überfahrt aus Westafrika ein Kind zur Welt, teilte der spanische Rettungsdienst Reuters zufolge mit. Wie die spanische Nachrichtenagentur EFE am Mittwoch berichtete, gab es in der 32-jährigen Geschichte der "Ruta Atlántica" noch nie so viele Ankünfte auf den Kanarischen Inseln wie am Dienstag auf El Hierro. Die Zahl der seit Anfang November auf El Hierro angekommenen Bootsflüchtlinge entspreche inzwischen der Einwohnerzahl der Insel.

Gefährliche Überfahrt

Nach offiziellen Angaben des spanischen Innenministeriums kamen vom 1. bis 15. November 11.037 Menschen auf den Kanaren an, seit Jahresbeginn waren es insgesamt 24.364. Im Vorjahr waren es im gleichen Zeitraum nur 14.690 gewesen.

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Seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1994 erreichten bis dato rund 296.000 Migranten die Kanarischen Inseln. Die Kanarenroute zählt zu den gefährlichsten Migrationswegen nach Europa. Die Inselgruppe liegt rund 100 Kilometer vor der Nordwestküste Afrikas.

"Die Kanarischen Inseln können nicht mehr"

In einem X-Post wies Fernando Clavijo, Regionalpräsident der spanischen Atlantik-Inselgruppe auf die prekäre Lage hin. "Die Kanarischen Inseln können nicht mehr", schrieb Clavijo, der von einem "beispiellosen Migrationsdruck" berichtete.

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Außerdem forderte er "eine sofortige Reaktion der EU" und bat um ein Treffen mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Rechte Parteien profitieren von Massenankünften

Kurz vor der spanischen Parlamentswahl am Sonntag profitiert vor allem die rechte Opposition von den Massenankünften. Der Chef der rechtspopulistischen Vox, Santiago Abascal, sprach im Wahlkampf von einer "Invasion". Alberto Núñez Feijóo, Vorsitzender der Volkspartei PP, setzte im TV-Duell mit dem sozialistischen Ministerpräsidenten Pedro schen Ministerpräsidenten Pedro Sánchez Migration mit Kriminalität gleich.

© Europa Press via Getty Images

Sánchez selbst hoffte, dass der Zustrom von Migranten auf El Hierro wieder abnimmt. Wie EFE meldete, rechnet der Premier damit, dass die Zahl der Bootsankünfte in den kommenden Wochen zurückgehen wird.

Reuters zufolge erklärte Sánchez, Europa brauche einen umfassenden Ansatz in der Migrationspolitik, einschließlich strengerer Grenzkontrollen in Zusammenarbeit mit den senegalesischen und gambischen Behörden. Dennoch ergänzte er, Spanien müsse "legale Migrationswege eröffnen" für Arbeitskräfte in Branchen wie dem Wohnungsbau, in denen es an qualifizierten Arbeitskräften mangelt.