Moritz Schularick, Präsident des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft, hält einen Verkauf von Volkswagen an chinesische Investoren für denkbar. Der renommierte Ökonom argumentiert dabei vor allem mit dem Erhalt der industriellen Wertschöpfung in Deutschland.

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Bei einer Industriekonferenz in Berlin sprach Schularick laut "Handelsblatt" über die Möglichkeit, VW an chinesische Interessenten abzugeben. Er formulierte dabei sinngemäß, ein Verkauf sei durchaus überlegenswert, solange der Konzern noch einen entsprechenden Wert habe. Die Aussage sorgte bei den Teilnehmern für Aufsehen.

Hinter dem Vorschlag steckt eine grundsätzliche Überlegung: In einer zunehmend globalisierten Industrie sei nicht unbedingt entscheidend, wem ein Unternehmen gehört. Viel wichtiger sei, wo produziert wird, wo Arbeitsplätze entstehen und wo die wirtschaftliche Wertschöpfung stattfindet.

China setzt Europas Autoindustrie unter Druck

Volkswagen steht vor großen Herausforderungen. Der Konzern kämpft in China mit rückläufiger Wettbewerbsfähigkeit und muss sich auch in Europa gegen neue Anbieter behaupten. Vor allem chinesische Elektroauto-Hersteller drängen mit technologisch konkurrenzfähigen Modellen und aggressiven Preisen auf den Markt.

Schularick sieht deshalb auch die europäische Politik gefordert. China dürfe zwar nicht grundsätzlich vom europäischen Markt ausgeschlossen werden, Europa müsse aber stärker darauf achten, dass ausländische Hersteller auch hier investieren und produzieren.

"Deutschland ist jetzt das Entwicklungsland"

Der Ökonom plädiert für Regeln, die europäische Produktion attraktiver machen. Denkbar wären etwa Bedingungen für staatliche Förderungen, die an eine Fertigung in Europa geknüpft sind, oder verpflichtende Kooperationen zwischen europäischen und chinesischen Unternehmen.

Moritz Schularick, Präsident des Kiel-Instituts für Weltwirtschaft, hält einen Verkauf von Volkswagen an chinesische Investoren für denkbar. © Photothek via Getty Images

Seine zugespitzte Einschätzung: Deutschland müsse akzeptieren, dass es bei manchen Technologien mittlerweile hinter China zurückliegt. Der wirtschaftliche Wettbewerb habe sich grundlegend verändert.

Ein Verkauf von Volkswagen an chinesische Investoren ist damit keineswegs beschlossen. Schularicks Vorschlag zeigt aber, wie radikal inzwischen über die Zukunft der deutschen Industrie diskutiert wird.