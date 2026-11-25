US-Behörden haben einem Medienbericht zufolge keine Beweise dafür gefunden, dass die Unternehmerin Alice Huang im Auftrag Chinas Nvidia-Chef Jensen Huang ausspioniert hat.

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Die vorliegenden Erkenntnisse der Ermittler deuteten auf eine Liebesbeziehung zwischen den beiden hin, nicht jedoch auf eine koordinierte Aktion Pekings, berichtete das "Wall Street Journal" (WSJ) am Mittwoch unter Berufung auf mit dem Vorgang vertraute Personen.

Alice Huang, die nicht mit Jensen Huang verwandt ist, habe während der Affäre zwar Kontakt zum chinesischen Geheimdienst gehabt, es gebe jedoch keine Hinweise auf eine Weitergabe wichtiger Informationen. Neue Erkenntnisse könnten diese Einschätzung aber noch ändern.

Die Geschäftsfrau aus China soll die Beziehung genutzt haben, um Chips des US-Konzerns illegal in die Volksrepublik zu schleusen.

Der Nvidia-Mitgründer Huang hatte sein Amt am 12. November aufgeben müssen, nachdem außereheliche Beziehungen zu Alice Huang sowie mindestens zwei Nvidia-Mitarbeiterinnen bekannt geworden waren. Die Geschäftsfrau aus China soll die Beziehung genutzt haben, um Chips des US-Konzerns illegal in die Volksrepublik zu schleusen.

Trump intervenierte für Huang

US-Präsident Donald Trump hatte Anfang der Woche den Weg für eine Wiedereinsetzung von Huang bei Nvidia freigemacht und dem Halbleiterkonzern versichert, dass von dem Konzernchef keine Gefahr für die nationale Sicherheit ausgehe. Vertreter der CIA, des FBI, des Amtes des Direktors der Nationalen Nachrichtendienste und der National Security Agency informierten laut "WSJ" Mitarbeiter der Geheimdienstausschüsse des US-Kongresses sowie führende Politiker beider Kammern.

© CQ-Roll Call, Inc via Getty Images

Der Fall hatte vom Silicon Valley über Washington bis nach Taipeh hohe Wellen geschlagen. Huang hatte Nvidia von einem Entwickler von Videospiel-Chips zum dominierenden Anbieter von Prozessoren für Künstliche Intelligenz (KI) aufgebaut. Er spielt eine zentrale Rolle bei der Produktentwicklung, den Beziehungen zu Großkunden und den Kontakten zur US-Regierung.

Nvidia und die US-Behörden reagierten zunächst nicht auf Anfragen der Nachrichtenagentur Reuters.