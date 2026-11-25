Tiefschnee fällt
Erste Skigebiete starten in den Dolomiten – doch Preis schockt Fans
Die Bedingungen für einen Blitz-Start der Wintersaison 2026/27 sind perfekt. Gleich sieben Skigebiete des Riesen-Verbunds Dolomiti Superski öffnen am Wochenende – darunter Promi-Hotspots und Fan-Lieblinge wie Cortina d'Ampezzo, der Kronplatz und Obereggen.
Alle anderen Gebiete ziehen ab dem 4. Dezember schrittweise nach. Insgesamt warten dann satte 1.200 Pistenkilometer auf die Wintersportler.
Heftiger Preisschock an den Liftkassen
Doch die Freude über den frühen Schnee bekommt einen bitteren Beigeschmack: Skifahren wird wieder deutlich teurer.
Im Schnitt steigen die Preise für den Skipass um sechs Prozent. Blickt man auf die letzten fünf Jahre zurück, ist das ein deutlicher Aufschlag von insgesamt 20 Prozent.
Für einen Tagesskipass werden in der Hochsaison mittlerweile bis zu 89 Euro fällig. Dolomiti-Superski-Marketingchef Marco Pappalardo verteidigt den Preisexzess mit den gestiegenen Energiekosten der letzten Jahre – betont aber, dass die Erhöhung noch unter der allgemeinen Inflation in Italien liege.
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Mega-Investitionen und Handy-Ticket
Neuerungen gibt es auch aus dem technischen Bereich: Am Kronplatz, in Vierschach und im Fassatal gehen neue Zehnerkabinenbahnen an den Start, auf der Seiser Alm und in Olang wurden Sesselbahnen erneuert.
Außerdem wird das Ticket aus Plastik vielerorts überflüssig: Mit der neuen "SmartPass"-Technologie dient in ausgewählten Gebieten direkt das eigene Smartphone als Eintrittskarte am Lift.
Gleichzeitig bleibt das Thema Klimawandel heikel in der Region. Um die Pisten überhaupt weiß zu halten, laufen die Schneekanonen laut Pappalardo im Schnitt rund 160 Stunden pro Saison – umgerechnet also etwa zwei Wochen im Dauerbetrieb.
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