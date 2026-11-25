Ab 2027
Neue Restaurant-Regel: Das müssen Wirte jetzt erlauben
Ab 12. Februar 2027 müssen Gastronomiebetriebe in Österreich, die Speisen und Getränke zum Mitnehmen verkaufen, ihren Gästen die Nutzung selbst mitgebrachter Behälter ermöglichen. Grundlage dafür ist die EU-Verpackungsverordnung. Wer etwa Kaffee, Suppe oder Salat für unterwegs holt, soll künftig leichter auf Einwegverpackungen verzichten können.
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Kein Aufpreis an der Kasse
Gäste, die eigene Behälter oder Becher mitbringen, dürfen dafür nicht zusätzlich bezahlen müssen. Ein Aufschlag ist in diesen Fällen untersagt.
Hygiene bleibt oberstes Gebot
Ganz ohne Grenzen läuft das Befüllen jedoch nicht. Lokale müssen weiterhin bestehende Hygiene- und Gesundheitsvorschriften einhalten und sind daher nicht verpflichtet, ausnahmslos jedes mitgebrachte Gefäß zu befüllen.
Teil einer größeren EU-Linie
Die Regelung gehört zur breiter angelegten EU-Verpackungsverordnung, mit der europaweit weniger Verpackungen verbraucht, mehr Materialien wiederverwertet und Mehrweglösungen stärker genutzt werden sollen. Zugleich werden Vorgaben für bestimmte Verpackungsmaterialien sowie Schadstoffe verschärft. Während Betriebe ihre Abläufe an die neuen Anforderungen anpassen müssen, erhalten Konsumentinnen und Konsumenten beim Essenholen mehr Wahlfreiheit.
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