Eine US-Jury in Brooklyn spricht Huawei in zehn von zwölf Anklagepunkten schuldig. Im Raum stehen Bankbetrug, verbotene Iran-Geschäfte und der Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen.

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New York/Shenzhen. Der chinesische Technologiekonzern Huawei ist in den USA in einem jahrelangen Strafverfahren verurteilt worden. Eine Jury in Brooklyn befand das Unternehmen am Dienstag in zehn von zwölf Anklagepunkten für schuldig, darunter Bankbetrug, Verstöße gegen Sanktionen und Diebstahl von Geschäftsgeheimnissen. Vom Vorwurf der Bildung einer kriminellen Vereinigung sprachen die Geschworenen den Netzwerkausrüster frei.

Die Vorwürfe entbehrten jeder rechtlichen Grundlage, teilte Huawei mit. Man werde rechtliche Schritte einleiten, um die eigenen Rechte zu schützen.

Iran-Geschäfte und Industriespionage

Die Anklage warf Huawei vor, Banken wie HSBC über Geschäfte im Iran getäuscht zu haben. Meldungen der Nachrichtenagentur Reuters aus den Jahren 2012 und 2013 hatten maßgeblich dazu beigetragen, diese Aktivitäten aufzudecken. Den Geschworenen lag zudem eine Erklärung der Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou vor, in der sie illegale Iran-Geschäfte eingeräumt hatte.

Das Gericht sah es ferner als erwiesen an, dass Huawei über zwei Jahrzehnte hinweg Technologien von US-Firmen wie Cisco und T-Mobile gestohlen hat. Die Verteidigung wies dies zurück: Die Anklage habe sich lediglich unzusammenhängende Vorfälle herausgepickt. Der Erfolg von Huawei beruhe auf eigener Forschung.

Der Fall begann im Dezember 2018 mit der Festnahme von Meng in Kanada. Dies löste eine schwere diplomatische Krise aus. Meng wehrte sich fast drei Jahre lang gegen ihre Auslieferung an die USA, bevor sie eine Vereinbarung mit der US-Justiz schloss und nach China zurückkehrte.

USA sieht Huawei als nationales Sicherheitsrisiko

Die US-Regierung stuft Huawei als nationales Sicherheitsrisiko ein und setzte den Konzern 2019 auf eine schwarze Liste. Dies schränkte den Zugang zu US-Technologie stark ein. Experten zufolge hat dies das Geschäft jedoch nicht nachhaltig beschädigt, da sich Huawei mittlerweile als wichtiger Akteur bei Künstlicher Intelligenz etabliert hat.