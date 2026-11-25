Kahlschlag beim heimischen Telekom-Riesen! A1 Österreich will bis 2030 insgesamt 300 Millionen Euro einsparen. Für 2027 ist ein Nettoabbau von 430 Arbeitsplätzen geplant.

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Brisant: Gleichzeitig pumpt der Konzern jedes Jahr bis zu 500 Millionen Euro in seine Netze und neue Technologien.

Fachkräfte für KI gesucht

Das kündigte A1-Chef Jiří Dvorjančanský an. Konkret sollen im kommenden Jahr 500 Stellen wegfallen, während 70 neue Spezialisten aufgenommen werden. Betroffen sind vor allem Bereiche mit veralteten Technologien – etwa klassische Festnetzanschlüsse und das längst abgeschaltete ISDN-Netz. Gesucht werden dagegen Fachkräfte für Künstliche Intelligenz und IT. Insgesamt beschäftigt A1 in Österreich derzeit knapp 6.000 Mitarbeiter.

Einsparungen und Umschulungen

Rund 100 Millionen Euro der geplanten Einsparungen sollen allein beim Personal erzielt werden. Der Konzern will Mitarbeiter allerdings auch für neue Aufgaben umschulen – etwa in den Bereichen Cloud-Kommunikation, IT-Sicherheit und Cybersicherheit. "Es geht nicht nur darum, Kosten umzuschichten", betonte Dvorjančanský. Man wolle gleichzeitig in Infrastruktur und neue Fähigkeiten investieren.

Internes Reinemachen

Auch intern soll kräftig aufgeräumt werden: A1 betreibt nach eigenen Angaben zwei- bis dreimal so viele IT-Systeme wie vergleichbare Unternehmen. Innerhalb der nächsten drei Jahre soll deren Zahl um 30 Prozent sinken. Zudem wurde das Markenangebot bereits gestrafft: Mehr als 300.000 Kunden der eingestellten Diskontmarke bob wechselten zu A1. Künftig setzt der Konzern im Mobilfunk auf A1 und yesss!.

Probleme mit Lieferanten

Nicht alles läuft im Netz allerdings rund. Bei jüngsten Störungen seien laut Dvorjančanský rund 70 Prozent der Ausfälle auf externe Ausrüster zurückzuführen gewesen, 30 Prozent auf interne Prozesse. Probleme mit einem Netzwerklieferanten hätten die Stabilität beeinträchtigt. A1 habe deshalb Experten des Herstellers zur Fehlerbehebung vor Ort eingesetzt.

Der Konzern steht damit vor einem Spagat: weniger Kosten, weniger Personal – aber gleichzeitig hohe Investitionen in die digitale Zukunft.