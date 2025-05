Schlaganfall! Früherer Lauda-Rivale Mass tot

Ein ehemaliger Rivale von F1-Legende Niki Lauda (†70) ist tot: Der Deutsche Jochen Mass (†78) hatte im Februar einen Schlaganfall, von dem er sich nie wieder erholte, erlitten.

Wie die Familie des früheren Formel-1-Rennfahrers bestätigt, starb Mass am Sonntag in Cannes an den Folgen des Schlaganfalls.

Mass, der auch Erfolge in der DTM und im Langstrecken-Sport feierte, bestritt 105 Grands Prix. Seinen einzigen GP-Sieg feierte Mass 1975 mit McLaren, wobei das Rennen (Niki Lauda auf Pole!) allerdings vorzeitig abgebrochen worden war und es nur halbe Punkte gab. 1977 wurde Mass ebenfalls auf McLaren WM-Sechster.

Tödlicher Villeneuve-Unfall ließ Mass nie los

1982 war Mass in den tödlichen Unfall von Gille Villeneuve verwickelt: Beim GP von Belgien in Zolder wollte er dem Ferrari-Jungstar ausweichen, der Kanadier krachte in den March von Mass eund überlebte den Crash nicht. Die Erinnerungen an diesen schrecklichen Unfall hatten Mass nie losgelassen.

Früher Berater von Michael Schumacher

Nach seiner Motorsport-Karriere beriet Mass Michael Schumacher bei dessen F1-Anfängen (z. B. riet ihm, zu Ferrari zu gehen). Außerdem bestritt er Oldtimer-"Rennen" wie die Ennstal-Classic in der Steiermark.