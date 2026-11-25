Nach turbulenten Tagen und einem beispiellosen Skandal um sein Privatleben steht Jensen Huang wieder an der Spitze des US-amerikanischen Halbleiterkonzerns Nvidia. Der Konzernlenker trat vor die versammelte Belegschaft, räumte schwerwiegende Fehltritte ein und wies zugleich Spekulationen über eine politische Einflussnahme durch das Weiße Haus entschieden zurück.

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Bei einer einstündigen Betriebsversammlung am Konzernsitz im kalifornischen Santa Clara wandte sich der Nvidia-Mitgründer direkt an die Mitarbeiter des Unternehmens. Laut einem Bericht der "New York Times" zeigte sich der Spitzenmanager sichtlich zerknirscht über die Vorgänge der vergangenen Wochen.

Jensen Huang fand deutliche Worte der Selbstkritik: "Ich habe einige schreckliche Fehler gemacht." Zudem bestätigte er öffentlich, dass er sich derzeit in täglicher psychologischer Therapie befindet. Huang gab offen zu, gegen die internen Verhaltensrichtlinien von Nvidia verstoßen zu haben – Richtlinien, die er seinerzeit selbst mitformuliert hatte. Sein persönliches Verhalten bezeichnete er vor den Angestellten als absolut "nicht akzeptabel".

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Ebenso thematisierte Huang die Auswirkungen auf seine Familie: "Ich war Lori untreu, und ich habe meinen Kindern wehgetan – und natürlich auch euch allen."

Hintergrund: Rücktritt nach Affären und Spionage-Verdacht

Der Rückkehr an die Konzernspitze war ein beispielloses Führungschaos vorausgegangen. Mitte November hatte Huang seinen Posten als Vorstandsvorsitzender räumen müssen, nachdem Details über mehrere außereheliche Beziehungen an die Öffentlichkeit gelangt waren. Besondere Brisanz erhielt die Angelegenheit durch Vorwürfe, wonach eine der beteiligten Frauen eine mutmaßliche chinesische Spionin gewesen sein soll.

Lediglich elf Tage nach seinem erzwungenen Rückzug folgte am Montag die überraschende Wende durch den Verwaltungsrat, der Huang wieder in sein ursprüngliches Amt einsetzte.

Huang dementiert Trump-Einfluss auf den Verwaltungsrat

Im Zuge der Wiederberufung kamen rasch Gerüchte über eine angebliche Intervention von US-Präsident Donald Trump auf. Trump selbst hatte öffentlich angedeutet, hinter den Kulissen aktiv mitgewirkt zu haben, um die rasche Rückkehr von Huang zu ermöglichen.

Dieser Darstellung trat Huang vor der Belegschaft nun formell entgegen:

Vorwurf der Trump-Intervention: Huang dementiert politischen Druck auf den Verwaltungsrat

Aussagen von Donald Trump: Trump deutete persönliche Einflussnahme bei der Rückberufung an

Aktienbesitz des Präsidenten: Hielt laut Ethikbehörde zum 30. September bis zu 370.000 Nvidia-Aktien

Mögliche Begnadigung: Trump schloss eine Begnadigung bei einer Verurteilung nicht aus

Zwischen Trump und Huang besteht seit längerer Zeit eine enge Verbindung. Der Nvidia-Chef berät den US-Präsidenten informell bei strategischen Fragestellungen zur Künstlichen Intelligenz, die Trump als angestrebte "Superintelligenz" bezeichnet. Auf die Frage der "New York Post", ob eine Begnadigung Huangs im Falle einer strafrechtlichen Verurteilung im Raum stehe, antwortete Trump: "Es ist immer eine Option, nehme ich an. Aber ich denke nicht, dass es notwendig sein wird."

Berg- und Talfahrt an der Wall Street

Die dramatischen Ereignisse in der Führungsriege hinterließen deutliche Spuren an den internationalen Finanzmärkten. Auf die Ankündigung von Huangs Rückkehr reagierten die Anleger am Montag zunächst mit einem beispiellosen Kursfeuerwerk: Das Papier kletterte zeitweise um mehr als 30 Prozent in die Höhe.

Am Dienstag setzte an der Wall Street jedoch eine scharfe Korrektur ein. Die Nvidia-Aktie büßte mehr als sieben Prozent an Wert ein und zog auch den technologielastigen US-Index Nasdaq spürbar nach unten. Marktbeobachter äußerten scharfe Kritik an der engen Verflechtung zwischen Politik und Konzernführung: Kritiker werfen dem US-Präsidenten vor, durch seine Beteiligung von bis zu 370.000 Aktien direkt von den extremen Kursschwankungen der vergangenen Tage profitiert zu haben.