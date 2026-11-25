Für Heinz-Christian Strache geht heute der juristische Marathon weiter: Aktuell muss sich der frühere FPÖ-Chef erneut vor Gericht verantworten. Diesmal geht es um die umstrittene Bestellung des FPÖ-nahen Managers Peter Sidlo zum Vorstand der Casinos Austria AG.

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Dem ehemaligen Vizekanzler wird Vorteilsannahme zur Beeinflussung beziehungsweise Vorteilszuwendung vorgeworfen. Die beiden bereits fixierten Verhandlungstage sind nur für Plädoyers und die Einvernahmen der Angeklagten vorgesehen.

Der Vorwurf gegen Strache: Es soll einen ÖVP-FPÖ-Deal gegeben haben, den der FPÖ nahestehenden Sidlo in den CASAG-Vorstand zu entsenden – obwohl er für diesen Posten nur wenig qualifiziert gewesen sein soll. Im Gegenzug soll die FPÖ u.a. Entgegenkommen bei etwaigen Gesetzesänderungen signalisiert haben. Für Strache gilt die Unschuldsvermutung.

Video zum Thema Strache wieder vor Gericht: 16. Verfahren gegen Ex-Vize-Kanzler © oe24

16 Ermittlungsverfahren sieben Jahre nach Ibiza

Der Prozess ist für Strache ein weiteres Kapitel in einer jahrelangen Auseinandersetzung mit der Justiz. Die Zwischenbilanz sieben Jahre nach der Ibiza-Affäre: 16 Ermittlungsverfahren, zwölf Einstellungen und drei Freisprüche – aber kein einziger Schuldspruch.

Berufung bei Lebensversicherungs-Causa

Zuletzt war Strache im Verfahren um eine Lebensversicherung der FPÖ Wien vom Vorwurf der Untreue freigesprochen worden. Er soll versucht haben, sich die Prämie einer durch die Wiener FPÖ abgeschlossenen Lebensversicherung auszahlen zu lassen, die dafür da war, im Falle seines Ablebens seine Familie abzusichern. Dabei ging es um 300.000 Euro.

Das Urteil ist allerdings nicht rechtskräftig, die Staatsanwaltschaft hat Berufung angekündigt.