Justiz-Marathon
Strache wieder vor Gericht: 16. Verfahren gegen Ex-Vize-Kanzler
Dem ehemaligen Vizekanzler wird Vorteilsannahme zur Beeinflussung beziehungsweise Vorteilszuwendung vorgeworfen. Die beiden bereits fixierten Verhandlungstage sind nur für Plädoyers und die Einvernahmen der Angeklagten vorgesehen.
Auch interessant
Der Vorwurf gegen Strache: Es soll einen ÖVP-FPÖ-Deal gegeben haben, den der FPÖ nahestehenden Sidlo in den CASAG-Vorstand zu entsenden – obwohl er für diesen Posten nur wenig qualifiziert gewesen sein soll. Im Gegenzug soll die FPÖ u.a. Entgegenkommen bei etwaigen Gesetzesänderungen signalisiert haben. Für Strache gilt die Unschuldsvermutung.
Strache wieder vor Gericht: 16. Verfahren gegen Ex-Vize-Kanzler
© oe24
16 Ermittlungsverfahren sieben Jahre nach Ibiza
Der Prozess ist für Strache ein weiteres Kapitel in einer jahrelangen Auseinandersetzung mit der Justiz. Die Zwischenbilanz sieben Jahre nach der Ibiza-Affäre: 16 Ermittlungsverfahren, zwölf Einstellungen und drei Freisprüche – aber kein einziger Schuldspruch.
Berufung bei Lebensversicherungs-Causa
Zuletzt war Strache im Verfahren um eine Lebensversicherung der FPÖ Wien vom Vorwurf der Untreue freigesprochen worden. Er soll versucht haben, sich die Prämie einer durch die Wiener FPÖ abgeschlossenen Lebensversicherung auszahlen zu lassen, die dafür da war, im Falle seines Ablebens seine Familie abzusichern. Dabei ging es um 300.000 Euro.
Das Urteil ist allerdings nicht rechtskräftig, die Staatsanwaltschaft hat Berufung angekündigt.
MEHR STORIES IM OE24 E-PAPER LESEN
Für die eingebettete Ausgabe ist Ihre Cookie-Zustimmung für APA und Chartbeat erforderlich. Alternativ können Sie die Ausgabe direkt öffnen.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden