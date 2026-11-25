Die deutsche Wirtschaft ist im dritten Quartal langsamer gewachsen als bisher angenommen.

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Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg von Juli bis September nur um 0,1 Prozent zum Vorquartal, wie das Statistische Bundesamt am Mittwoch mitteilte. Eine frühere Schätzung von Ende Oktober hatte noch ein Plus von 0,2 Prozent ergeben. Im Frühjahr hatte es einen noch kräftigeren Zuwachs von 0,3 Prozent gegeben.

Vor allem die Exporte und die Umsätze im Einzelhandel entwickelten sich zuletzt schwächer als zunächst angenommen. "Nachdem sich die deutsche Wirtschaft in der ersten Jahreshälfte robust gegenüber den geopolitischen Krisen zeigte, flachte die wirtschaftliche Entwicklung im dritten Quartal 2026 ab", sagte die Präsidentin des Statistikamtes, Ruth Brand. Die deutsche Bundesregierung erwartet für 2026 ein Wirtschaftswachstum von 1,3 Prozent. Es soll sich im kommenden Jahr auf 1,1 Prozent verlangsamen.

Privater Konsum schwächelt

Die privaten Konsumausgaben legten im Sommer um 0,1 Prozent zu. Die deutschen Exporte sanken insgesamt um 1,0 Prozent zum Vorquartal, wobei etwa weniger Kraftfahrzeuge, chemische Erzeugnisse sowie Metalle ins Ausland geliefert wurden. Die Investitionen in Ausrüstungen – vor allem in Maschinen, Geräte und Fahrzeuge – gingen sogar um 3,5 Prozent zurück. "Die in der ersten Jahreshälfte zu beobachtende Abwärtsdynamik bei den Ausrüstungsinvestitionen verstärkte sich damit", betonten die Statistiker. Auch die Bauinvestitionen gingen um 0,3 Prozent zurück.

Die Chancen für einen positiven Jahresabschluss stehen aber nicht schlecht. Der Ifo-Geschäftsklimaindex, der als wichtigster Frühindikator für die deutsche Wirtschaft gilt, stieg im November bereits den siebenten Monat in Folge und erreichte den höchsten Stand seit dreieinhalb Jahren. "Der wirtschaftliche Aufwärtstrend festigt sich", sagte Ifo-Umfragechef Klaus Wohlrabe der Nachrichtenagentur Reuters. "Für einen selbsttragenden Aufschwung ist aber noch ein gewisser Weg zu gehen." Die verbesserte Lagebewertung durch die 9000 befragten Manager spreche für ein erneutes Wachstum im vierten Quartal. Es wäre das fünfte positive Quartal in Folge, zu dem milliardenschwere Investitionen der Regierung in Infrastruktur und Aufrüstung beisteuern dürften.