Eine Politikerin sorgt mit ihren Aussagen zu Israel für einen heftigen Streit in der eigenen Partei. Jetzt zieht die Berliner Linke Konsequenzen: Vanessa Emde muss die Fraktion verlassen.

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Nach wochenlangem Streit ist die Entscheidung gefallen: Die Berliner Linke schließt ihre Abgeordnete Vanessa Emde aus der Fraktion aus. Bei einer Sitzung am Dienstag stimmten 33 der 44 Abgeordneten für den Rauswurf. Damit wurde die notwendige Zweidrittelmehrheit deutlich erreicht. Emde verließ den Saal anschließend wortlos.

Die 45-Jährige steht seit Wochen wegen ihrer Positionen zu Israel und zum Nahostkonflikt in der Kritik. Der Konflikt eskalierte, nachdem sie eine Erklärung gegen Antisemitismus und zum Schutz jüdischen Lebens zunächst unterschrieben, sich kurz darauf aber öffentlich davon distanziert hatte.

Warum Emde in der eigenen Partei unter Druck steht

Im Zentrum der Auseinandersetzung steht vor allem eine Aussage aus ihrem Wahlkampf: Emde vertritt die Position, dass es kein Existenzrecht für Staaten gebe, sondern nur für Menschen. Damit stellt sie sich gegen die Forderung, das Existenzrecht Israels ausdrücklich anzuerkennen. In einem Instagram-Video bekräftigte sie ihre Aussagen und erklärte: "Ich stehe zu meinen Aussagen, und ich nehme keine einzige dieser Aussagen zurück."

Die Linke-Führung warf ihr daraufhin vor, sich über gemeinsame Parteibeschlüsse hinwegzusetzen. Die Fraktionsspitze erklärte, es gebe keine gemeinsame Arbeitsgrundlage mehr. Auch die Aufforderung, ihr Abgeordnetenmandat freiwillig zurückzugeben, lehnte Emde ab.

Rauswurf war Bedingung für neue Regierung

Besonders brisant ist der Fall, weil die Entscheidung auch Auswirkungen auf die Regierungsbildung in Berlin hat. Die SPD will gemeinsam mit Grünen und Linken eine Koalition bilden. SPD-Landeschef Steffen Krach hatte allerdings klargemacht, dass es mit Emde als Mitglied der Linke-Fraktion keine gemeinsame Regierung geben werde.

Die Linke möchte mit Elif Eralp erstmals eine Regierende Bürgermeisterin in Berlin stellen. Die Gespräche über ein rot-grün-rotes Bündnis laufen bereits. Der Koalitionsvertrag soll Anfang 2027 vorliegen.

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Emde verliert durch den Beschluss ihren Platz in der Fraktion, nicht aber automatisch ihr Mandat. Sie bleibt damit vorerst Abgeordnete im Berliner Parlament – künftig allerdings ohne die Unterstützung ihrer bisherigen Fraktion.