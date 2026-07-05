Heftiger Waldbrand wütet auf kroatischer Urlaubsinsel

Auf der kroatischen Insel Hvar wütet ein Großbrand. Die Loscharbeiten der Feuerwehr werden durch starke Winde und unwegsames Gelände erschwert.

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Derzeit kämpfen Einsatzkräfte auf der kroatischen Urlaubsinsel gegen einen großen Waldbrand, der am Freitag ausbrach. Das Feuer beschäftigt auch am Sonntag weiterhin die Feuerwehr und Löschflugzeuge.

In der Region Split ist dies der dritte große Waldbrand innerhalb kurzer Zeit. Am vergangenen Sonntag brannte es auf der Insel Vis. Am Dienstag löste ein Blitzeinschlag auf Čiovo einen Waldbrand aus.

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Die Feuerwehrleitstelle der Gespanschaft Split-Dalmatien wurde am Freitag gegen 16 Uhr alarmiert. Die Feuerwehr Jelsa berichtet über die ersten Stunden des Großbrandes: "Am Brandort angekommen, wirkte die Lage sehr ernst und anspruchsvoll. Die Löscharbeiten konzentrierten sich zunächst auf den Schutz der Häuser, die größtenteils gerettet werden konnten. Leider wurden jedoch auch einige Höfe und ältere Fahrzeuge zerstört."

Hilfe vom Festland

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Laut der "Kleinen Zeitung" sollen zwei leerstehende Gebäude komplett zerstört und zwei weitere Villen beschädigt worden sein. Die Flammen verschlangen zudem eine Reihe von Weinbergen. Die äußeren Gegebenheiten erschweren die Löscharbeiten. Die starken Winde fachten das Feuer immer wieder neu an. Das unwegsame Gelände gestaltet eine zusätzliche Hürde für die Brandbekämpfung.

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Der Waldbrand hatte sich am Samstagnachmittag auf ein Gebiet von etwa 200 Hektar ausgebreitet. Dort sind Wälder, Gebüsch und Grasland verbrannt. Am Sonntagmorgen wurde ein weiteres Löschflugzeug angefordert, um die chaotische Lage unter Kontrolle zu bekommen. Außerdem kam Unterstützung vom Festland. Wie Medien berichten, helfen zusätzliche Feuerwehrteams aus den Regionen Sinj und Imotski bei den Löscharbeiten.