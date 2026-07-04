Gäste gefangen
Insekten-Invasion erobert Kreuzfahrtschiff
Laut dem Portal "schiffe-und-kreuzfahrten.de" wurde die "Mein Schiff 6" (15 Decks, Platz für über 2.500 Passagiere) von TUI Cruises Anfang Juli Opfer von einer Schwebfliegen-Invasion. Die Kreuzfahrt startete am 2. Juli von Porto de Leixões, dem größten künstlich angelegten Hafen Portugals, eine Rundreise über Frankreich und Spanien zurück nach Portugal
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Die ersten Kreuzfahrtgäste wurden von den harmlosen Insekten überrascht. Sie haben bereits großen Teil des Außenbereichs übernommen. Die Kapitänin Kira Schikorr meldete sich sogar mit einer Durchsage. Sie entschuldigte sich für Unannehmlichkeiten und hat die Gäste aufgefordert, die Balkontüre geschlossen zu halten. Die anderen Türen blieben ebenfalls zu.
Ein Urlauber berichtete in den sozialen Medien: "Pooldeck ist bei 33 Grad komplett leer. Außenbereiche sind nicht zu benutzen. Ist das in Porto häufiger der Fall?" Scheinbar nicht: "Ein solches Ausmaß hatte die Crew, so hieß es vor Ort, noch nicht erlebt. Möglicherweise wurden die Tierchen von den großen hellen Flächen des Schiffs angezogen. Mit der Abfahrt am Donnerstagabend ist das Problem dann vermutlich verflogen …"
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