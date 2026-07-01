59.000 Euro Gebühr: Auto parkt seit 6 Jahren am Flughafen

Seit Jahren parkt ein Auto in einem Parkhaus am Flughafen von Rio de Janeiro. Obwohl die Gebühr schon auf einen fünfstelligen Betrag gestiegen ist, darf es nicht abgeschleppt werden.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Ein verlassenes Auto nimmt seit über sechs Jahren einen Parkplatz am Flughafen von Rio de Janeiro ein. Laut der Zeitung "Algemeen Dagblad" wurde das Fahrzeug zum letzten Mal 2019 in Cabo Frio gesichtet. 2020 wurde es vermutlich am Flughafen abgestellt. Seitdem steht der Wagen dort und niemand ist zurückgekehrt.

Wie "Algemeen Dagblad" berichtet, lagen im Inneren des Autos noch Schlüssel und Unterlagen. Diese zeigen, dass das Auto ursprünglich in New York registriert war. Später kam es über Mittelamerika nach Südamerika. Der Wagen legte einen Teil der Reise offenbar über den Seeweg zurück.

Überstürzt zurückgelassen

Der stark beschädigte Honda hat platte Reifen und kein Nummerschild mehr. Das bestärkt den Eindruck, dass das Fahrzeug schnell zurückgelassen worden sein könnte.

In diesen sechs Jahren sammelte das Auto rund 350.000 Real, etwa 59.000 Euro, an ausstehenden Parkgebühren an. Aber: Der Honda darf nicht einfach abgeschleppt oder veräußert werden.

Laut "Racing.nl" ist die Entfernung des Fahrzeugs in Brasilien rechtlich nicht einfach. Für das Flughafengelände gelten eigene Zuständigkeiten, wodurch das Auto weiterhin dort stehen bleiben wird.