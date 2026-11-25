Wechsel-Hammer oder bloß ein Gerücht? ÖFB-Stürmer Sasa Kalajdzic wird als möglicher Backup für Bayern-Superstar Harry Kane gehandelt. Doch der 29-Jährige lässt die Spekulationen ziemlich kalt.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

"Es ehrt mich natürlich. Aber es interessiert mich nicht", stellte der LASK-Kicker nach der bitteren 0:1-Niederlage gegen Bodö/Glimt klar.

Mögliche Verstärkung

Ins Spiel gebracht hatten den 2,00-Meter-Stürmer die Fußball-Experten Marko Stankovic und Didi Hamann. Im Sky-Podcast "Hamann & Stankovic" sprach Stankovic über eine mögliche Verstärkung für die Bayern-Offensive im Winter: "Als Backup wär mir tatsächlich Sasa Kalajdzic eingefallen."

Hamann vermutet Interesse

Auch Hamann konnte sich ein Interesse des deutschen Rekordmeisters vorstellen: "Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie interessiert sind." Hintergrund ist der Ausfall von Torjäger Harry Kane. Die Münchner könnten deshalb im Winter auf der Suche nach zusätzlicher Verstärkung für den Angriff sein.

2-Meter-Stürmer wiegelt ab

Für Kalajdzic ist das Thema derzeit allerdings kein Thema. Er sei in seiner Karriere schon öfter mit anderen Klubs in Verbindung gebracht worden. Nun zähle für ihn ausschließlich der Fußball mit dem LASK. "Mich interessiert jetzt einfach nur das Spiel, das ich gerade mit dem LASK hatte. Der Rest ist mir deshalb auch egal!", betonte der ÖFB-Teamspieler.