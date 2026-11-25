Stark gestiegene Treibstoffkosten und eine schwächere Reisenachfrage haben den Gewinn des britischen Billigfliegers EasyJet im abgelaufenen Geschäftsjahr um fast 90 Prozent einbrechen lassen.

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Der bereinigte Vorsteuergewinn fiel in dem am 30. September beendeten Jahr um 89 Prozent auf 71 Millionen Pfund (knapp 89 Millionen Euro), wie die Airline am Mittwoch mitteilte. Die Fluggesellschaft schnitt damit noch schwächer ab, als Analysten erwartet hatten. Die Treibstoffkosten kletterten trotz Absicherung mit Termingeschäften um elf Prozent auf 2,5 Milliarden Pfund.

Preiserhöhungen erwartet

Die Nachfrage erholte sich zudem vom Rückgang nach dem Ausbruch des Iran-Krieges nur langsam. Last-Minute-Buchungen zogen zwar an, damit ließ sich die schwächere Sommersaison aber nicht ausgleichen. EasyJet hat für das kommende Jahr 69 Prozent des Kerosinbedarfs im ersten Halbjahr gegen starken Preisanstieg abgesichert sowie 54 Prozent in der zweiten Jahreshälfte. Branchenkenner halten deshalb Preiserhöhungen für unvermeidbar.

"Da das Polster des abgesicherten Treibstoffs schwindet, könnte EasyJet den Treibstoffpreisen und der allgemeinen Kosteninflation stärker ausgesetzt sein, sodass Preiserhöhungen bei Tickets und Pauschalreisen schwer zu vermeiden sein könnten", sagte Julie Palmer, geschäftsführende Partnerin bei der Finanz- und Immobilienberatung BTG.

Die Luftfahrt kämpft wegen des Nahost-Konflikts mit stark gestiegenen Treibstoffrechnungen, was die Anbieter zum Schutz ihrer Margen zu Preiserhöhungen und Kapazitätskürzungen zwingt. Die Belastungen treffen EasyJet in einer Phase, in der das Unternehmen auf eine 5,7 Milliarden Pfund schwere Übernahme durch den Finanzinvestor Apollo Anfang 2027 zusteuert. Der Billigflieger gab wegen der anstehenden Übernahme keinen Finanzausblick für das nächste Jahr ab.