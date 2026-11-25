Im Training flog Shiffrin bis zu 35 Meter weit. In Killington fährt sie erstmals seit ihrem schweren Sturz wieder auf der "Superstar".

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Das Ziel hatte Mikaela Shiffrin schon vor Augen, als sie am 30. November 2024 in Killington eine Kante verlor. Die US-Amerikanerin hatte den ersten Lauf gewonnen. Im zweiten überschlug sie sich und landete im Fangnetz.

Fast auf den Tag genau zwei Jahre später steht sie am Samstag (15.30 und 18.30 Uhr, live in ORF 1 & im OE24-Live-Ticker) auf derselben Piste wieder am Start eines Weltcup-Riesentorlaufs.

83 Läufe, 22 Sprünge und 9.040 Höhenmeter

Vor der Reise nach Vermont trainierte Shiffrin in Copper Mountain in Colorado. Auf Instagram hat die 31-Jährige ihre bisherige Novemberbilanz veröffentlicht. In 83 Läufen kam sie auf 2.132 Schwünge und umgerechnet 9.040 Höhenmeter. Sie trainierte Slalom, Riesentorlauf und Super-G. Bei ihren 22 Sprüngen flog sie jeweils 25 bis 35 Meter weit. An diesen Teil gewöhne sie sich noch, schrieb Shiffrin.

Für die Rückkehr nach Killington hat sie sich auch mit ihrem Sportpsychologen vorbereitet. Gemeinsam haben sie darüber gesprochen, woran sie sich auf diesem Hang erinnern will. Im AP-Interview sagte sie über ihre Fahrt vor dem Sturz: "Das war das beste Skifahren, das ich in Killington je gezeigt habe."

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Sechs Siege in Killington – alle im Slalom

Zu Shiffrins Erinnerungen an Killington gehört auch ein Sieg, bei dem ihre inzwischen verstorbene Großmutter zuschaute. Als die beiden einander danach umarmten, weinte Shiffrin. Sechsmal hat sie hier den Slalom gewonnen. Am Sonntag (16.30 und 19.30 Uhr, live in ORF 1) fährt sie in ihrer Paradedisziplin um den siebenten Sieg.

Im Riesentorlauf am Samstag trifft Shiffrin unter anderem auf Österreichs Kugelgewinnerin Julia Scheib. In Killington stand die Amerikanerin in dieser Disziplin dreimal auf dem Podest, ein Sieg fehlt ihr noch. Ihren bisher letzten Weltcup-Riesentorlauf gewann sie am 28. Dezember 2023 in Lienz.