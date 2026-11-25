Anna Gasser trifft am Donnerstag zum Auftakt ihrer letzten Weltcupsaison am Bergisel auf Olympiasiegerin Kokomo Murase. Im Big-Air-Finale fällt der Streichsprung weg.

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Drei Versuche auf dem Weg ins Finale, nur noch zwei im Kampf um den Sieg. Für Anna Gasser ändert sich am Innsbrucker Bergisel ausgerechnet in ihrer Abschiedssaison eine entscheidende Regel.

In der Qualifikation am Donnerstag kommen die besten zwei von drei Sprüngen in die Wertung. Im Finale (Sa., 19 Uhr, live in ORF SPORT+) zählen beide. "Einen Sturz darf man sich im Finale jetzt aber nicht mehr leisten", sagt die 35-jährige Kärntnerin.

Wie viel Risiko nimmt Gasser?

Wer den schwierigeren Trick versucht und bei der Landung stürzt, kann die Wertung im Finale mit keinem dritten Sprung mehr korrigieren. Für Gasser wird damit schon die Wahl der Tricks wichtiger. "Jetzt nehme ich dieses Format auch noch mit. Ich finde es interessant, weil damit die Taktik eine größere Rolle spielt", sagt die zweifache Olympiasiegerin.

Was den Heimauftakt für sie ausmacht, sieht Gasser schon oben auf der Rampe. "Die Location ist etwas ganz Besonderes. Vor allem dieser Kessel, den man vom Start sieht."

Olympiasiegerin Murase führt das Feld an

Die Japanerin Kokomo Murase kommt als amtierende Big-Air-Olympiasiegerin und Weltmeisterin nach Innsbruck. Sie führt das Feld der 31 Snowboarderinnen an. Zoi Sadowski-Synnott und Mia Brookes fehlen. Für Österreich gehen neben Gasser auch Hanna Karrer und Selin Lakatha an den Start.

Nach dem Bergisel hat Gasser für ihre letzte Saison zwei weitere Heimauftritte geplant. Auf den Big Air am Kreischberg (8./9. Jänner) folgt die Heim-WM im Montafon (März).