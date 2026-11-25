Skirennläuferin Nina Astner hat sich im Riesentorlauftraining in Österreich einen Einriss des vorderen Kreuzbandes zugezogen und wird länger ausfallen.

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Die 26-jährige Tirolerin verpasste nach einem Trainingssturz im Oktober wegen einer Knochenprellung am rechten Unterschenkel bereits das Saisonauftaktrennen in Sölden.

Im Riesentorlauf in Killington am Samstag sind nur Julia Scheib, Stephanie Brunner, Franziska Gritsch und Ricarda Haaser für Österreich am Start.

Österreichs Technikerinnen reisten am Dienstag in die USA, sie trainieren vor den Rennen am Wochenende in Waterville. Am Sonntag folgt in Killington noch ein Slalom mit Katharina Truppe, Katharina Huber, Natalie Falch, Gritsch und Lisa Hörhager.