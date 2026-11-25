Der alpine Ski-Weltcup der Damen muss den nächsten herben Dämpfer im Rennkalender hinnehmen. Die für Anfang Dezember angesetzten Bewerbe im kanadischen Tremblant können witterungsbedingt nicht wie geplant durchgeführt werden.

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Am 5. und 6. Dezember hätten im beliebten kanadischen Wintersportort zwei Riesentorläufe der Damen über die Piste gehen sollen. Wie der Internationale Skiverband (FIS) in einer offiziellen Aussendung bestätigte, lassen die vorherrschenden Schneeverhältnisse eine sichere Durchführung der Weltcup-Rennen derzeit jedoch nicht zu.

Die Veranstalter kämpfen vor Ort mit anhaltendem Schneemangel und ungünstigen Wetterbedingungen, weshalb die Piste nicht rennfertig präpariert werden konnte. Der Verband zog nun die Reißleine, um allen beteiligten Teams und Athletinnen rechtzeitig Planungssicherheit zu geben.

Julia Scheib feierte im Vorjahr großen Triumph

Besonders für die rot-weiß-roten Ski-Damen ist die Absage schade: Im vergangenen Jahr konnte ÖSV-Hoffnung Julia Scheib auf dem anspruchsvollen Hang in Tremblant einen der beiden Riesentorläufe sensationell für sich entscheiden. Der Hang zählte damit zu den ganz großen Erfolgspflastern für das österreichische Team im Weltcup-Winter.

Die Verantwortlichen der FIS arbeiten ab sofort mit Hochdruck an einer Ausweichmöglichkeit:

Geplante Rennen Tremblant: Zwei Riesentorläufe am 5. und 6. Dezember (abgesagt)

Ursache der Absage: Ungenügende Schneelage vor Ort in Kanada

Ersatzort-Suche: FIS prüft derzeit kurzfristige Alternativen

Nächste Weltcup-Station: Killington (USA) am kommenden Wochenende

Nächster Stopp: Killington am Wochenende

Bevor eine Entscheidung über einen möglichen Ersatzort fällt, übersiedelt der Damen-Tross zunächst in die Vereinigten Staaten. Am kommenden Wochenende machen die Technikerinnen im amerikanischen Killington Station, wo die Pistenverhältnisse den Austragungen standhalten.

Das Rennprogramm in den USA steht bereits fest: Am Samstag steht ab 15.30 Uhr der Riesenslalom auf dem Plan, am Sonntag folgt der Slalom ab 16.30 Uhr. Ob und wann die beiden ausgefallenen Kanada-Riesentorläufe im weiteren Saisonverlauf nachgeholt werden können, will der Skiverband in den kommenden Tagen bekanntgeben.