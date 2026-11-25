Ein neuer Name für das gleiche Produkt: Bis 1991 hieß Twix noch …

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Der Geschmack ist immer gleich geblieben: Auf einem knusprigen Mürbteig-Keks liegt eine weiche Karamellschicht, umhüllt ist das Ganze von einer Schicht Milchschokolade. In einer Twix-Packung findet man üblicherweise zwei der köstlichen Riegel, die seit Jahrzehnten Kultfaktor besitzen.

Witzige Werbesprüche

Seit seiner Markteinführung im Jahr 1967 in Großbritannien wurde der Schokoladenriegel zum Klassiker, den man auf der ganzen Welt gerne isst. Slogans wie "Kann man teilen, muss man aber nicht", "Twix macht doppelt Laune" oder "Probier sie beide und entscheide dich" sind legendär.

Neuer Name, gleiches Produkt

Was viele heute gar nicht mehr wissen: Twix hieß früher ganz anders. Erst 1991 erhielt der Riegel seinen heutigen Namen. Bis dahin kannten ihn alle als "Raider". Damals wurde er mit den Sprüchen "Knusprig im Biss - lang im Genuss" oder "Der Pausensnack. Der hat was du brauchst" und "Raider, der Pausensnack" beworben.

Der neue Name wurde den Kund:innen natürlich auch mit einem Slogan, der hängenbleibt, gschmackig gemacht: "Raider heißt jetzt Twix, sonst ändert sich nix". Der Grund für die Namensänderung war der Wunsch des Herstellers Mars, einen weltweit einheitlichen Markennamen zu etablieren. In rund 70 Prozent der Länder, in denen es den Riegel damals gab, war er bereits als Twix bekannt. Raider hieß er nur in Österreich, Deutschland und ein paar anderen europäischen Ländern.

Raider konnte der Schokosnack im englischen Sprachraum aufgrund der Bedeutung des Wortes nicht genannt werden: Ein Raider ist ein Räuber oder Plünderer. Das ist kein guter Name für eine Süßigkeit. Twix ist dagegen ganz unverfänglich.

Namensänderung kein Einzelfall

Twix ist bei weitem nicht die einzige Marke, die sich mit einem anderen Namen neu positionierte. Aus der "Junior Tüte" von McDonalds wurde das "Happy Meal", statt "Calgonit" kommt "Finish" in die Spülmaschine, "Premiere" wurde zu "Sky" und "Sky X" gerade zu "WOW", "Sport1" hieß mal "DSF". "ORF 1" und "ORF 2" waren einst als "FS 1" und "FS 2" bekannt.