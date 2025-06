Fersenproblem: Sebastian Ofner musste aufgeben

Keine guten Nachrichten gibt es von Österreichs bestem Tennisspieler Sebastian Ofner.

Der 29-jährige Steirer, der beim Rasenturnier auf Mallorca im Vorjahr im Endspiel gestanden war, musste am Samstag in der ersten Qualifikationsrunde gegen den Argentinier Mariano Navone beim Stand von 6:4,6:7(6),1:3 aufgeben. Davor hatte Ofner im Tiebreak bei 6:2 nicht weniger als vier Matchbälle ausgelassen. Grund waren wieder aufgetretene Fersenprobleme. In Wimbledon tritt er aber fix an.

"Es war in den letzten zwei Jahren das Gleiche, auf Rasen ist es einfach schlechter. Es tut wieder eine Spur mehr weh", schilderte Ofner. Es sei aber kein großes Thema. "Es war zu erwarten, es war auch in Halle schon so." Nun komme noch Wimbledon, für danach ist Ofner "zuversichtlich, dass es weit besser sein wird".

Ofner hatte sich durchgebissen, die vergebenen Matchbälle und der Gang in den dritten Satz waren dann zu viel. "Irgendwann geht es dann bei mir auch nicht mehr."

Wimbledon spielt Ofner fix - Kein Punktestress

Das dritte Major ab Montag in einer Woche wird der 29-jährige Steirer aber keinesfalls auslassen. "Wimbledon werde ich auf alle Fälle spielen. Jetzt ist doch eine Woche Zeit, dann hoffe ich, dass es für ein, zwei Matches haltet." Aus seiner Erfahrung heraus könne man nicht sehr viel machen, außer etwas zu pausieren. Schon jetzt freut er sich wieder auf Rasen und auch Hardcourt. "Auf Rasen ist es doch ein ganz anderes Movement."

Ofner fallen die 165 Punkte vom Vorjahresfinale am 30. Juni komplett aus der Wertung, er konnte nicht wie erhofft einiges davon abfangen. "Ich habe für ein dreiviertel Jahr gar keine Punkte zu verteidigen, habe noch etliche protected (Rankings/Verletztensonderstatus, Anm.), die ich verwenden kann, also überhaupt kein Stress."

Kein Geburtstagsgeschenk für Miedler im Halbfinale

Beim ATP-500-Rasenturnier in Halle ist für Lucas Miedler und seinen portugiesischen Doppel-Partner Francisco Cabral im Halbfinale Endstation gewesen. Der Niederösterreicher unterlag an seinem 29. Geburtstag mit seinem Partner den topgesetzten Deutschen Kevin Krawietz/Tim Pütz 6:7(6),4:6.