Italo-Reporterin verzaubert Zuseher bei Klub-WM

Die 34-jährige Sizilianerin sorgt bei der FIFA-Vereins-Weltmeisterschaft in den USA mächtig für Aufsehen. Als Live-Reporterin für DAZN berichtet sie vom Spielfeldrand aus und begeistert die Zuseher nicht nur mit ihren gelungenen Outfits.

Sie ist der Shooting-Star der ersten Klub-WM schlechthin: Eleonora Incardona. In den USA mischt die 34-jährige DAZN-Reporterin die Fußballwelt ordentlich auf - ob beim 0:0 in Miami, beim 4:0-Kracher von PSG gegen Atletico Madrid in Kalifornien oder beim ersten Chelsea-Sieg in Atlanta, die schöne Italienerin ist überall live dabei. Und dabei immer gut gelaunt und perfekt gestylt – heiße Outfits inklusive.





Auf Instagram ist die einstige Kandidatin zur Miss-Italia-Wahl von 2010 ein echter Superstar. Ihre 1,2 Millionen Follower feiern ihre frechen Looks und USA-Schnappschüsse heiß. Die Kommentare überschlagen sich vor Komplimenten für die Traumfrau aus Italien, wenn Eleonora ihren Followern neuen Content liefert.





Geboren in Sizilien, studierte Incardona Jus und modelte nebenbei. Es folgte der Einstieg ins Fernsehen. Später kam sie zu Sportitalia, ehe der ihr große Durchbruch bei DAZN gelang. Nach dem Giro d’Italia 2024 rockt sie nun die Fußball-Bühne - mit einer ordentlichen Portion Glamour und extra viel Leidenschaft.