Transfer-Hammer um Robert Lewandowski

Der Barca-Star selbst soll seinen Wunsch geäußert haben.

Robert Lewandowski ist zwar bereits 36 Jahre alt, gehört aber nach wie vor zu den treffsichersten Stürmern der Welt. Für den FC Barcelona schoss der Pole in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend nicht weniger als 42 Tore und hatte damit maßgeblichen Anteil am Gewinn der spanischen Meisterschaft.

Bei den Katalanen steht Lewa noch bis Juni 2026 unter Vertrag – und spätestens dann kündigt sich noch einmal ein Transfer-Hammer an. Wie die saudi-arabische Zeitung Al-Riyadiyah berichtet, will der Pole zum Ende seiner Karriere in die Wüste wechseln.

Wunsch selbst geäußert

Das Blatt beruft sich dabei auf einen Sprecher von Lewandowskis Agentur Gol International. „Das wird kommen und die Saudi Pro League wird Lewandowski in einem ihrer Teams sehen“, behauptet die Zeitung. Der Pole selbst soll intern seinen Wunsch schon kommuniziert haben.

Lewandowski hat Berichte über einen Wechsel nach Saudi-Arabien bisher stets dementiert. Sein Fokus liege weiterhin beim FC Barcelona.