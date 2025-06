Weltranglisten-Erste Sabalenka weiter ohne Rasentitel

Die Tennis-Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka hat das Finale in Berlin verpasst und reist ohne Rasentitel im Gepäck zum dritten Grand-Slam-Turnier des Jahres in Wimbledon.

Keine 20 Stunden nach ihrem Marathon-Match gegen Jelena Rybakina, in dem sie vier Matchbälle abgewehrt hat, verlor Sabalenka gegen die frühere Wimbledon-Siegerin Marketa Vondrousova aus Tschechien 2:6,4:6.

Sabalenka hat in ihrer Karriere bereits 20 Titel geholt - darunter die US Open und zweimal die Australian Open. Ein Erfolg auf Rasen fehlt der 27-Jährigen aus Belarus noch. Der Klassiker in Wimbledon beginnt am 30. Juni.