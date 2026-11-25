Ein Demonstrationszug zog am Mittwochabend durch die Wiener City.

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"Man tötet nicht aus Liebe! Stoppt Femizide", skandierten die Demo-Teilnehmer am Mittwochabend in der Wiener City. Anlässlich des Tags gegen Gewalt an Frauen gingen Hunderte auf die Straßen, um gegen "patriarchale Gewalt" zu demonstrieren.

Polizei sperrte Straßen ab. © oe24

Demo in Wien. © oe24

Start der Demo war für 18.15 Uhr angesetzt. Anschließend ging es über die Mariahilfer Straße, Amerlingstraße, Schadekgasse, Gumpendorfer Straße, Joanelligasse, Linke Wienzeile, Kettenbrückengasse, Rechte Wienzeile und Treitlstraße bis zum Resselpark. Der ÖAMTC warnte bereits im Vorfeld, dass es zu einigen Staus kommen kann.

Laut Anmeldung wurden rund 300 bis 500 Teilnehmer erwartet.

Über ein Dutzend Polizeifahrzeuge waren unterwegs. © oe24

Über ein Dutzend Polizeifahrzeuge sperrte die Straßen entlang der Demo-Route jeweils kurzfristig ab.

16 Tage gegen Gewalt an Frauen

Der Internationale Tag gegen Gewalt an Frauen bildet auch den Auftakt zu der Aktion "16 Tage gegen Gewalt an Frauen". In Österreich ist die Statistik jedenfalls alarmierend: Allein heuer wurden bereits 20 Frauen durch einen Partner oder Ex-Freund getötet - das sind mehr als im Vorjahr, wo die Zahl mit 16 rückläufig war.