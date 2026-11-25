Auf der Flucht crashten sie auch noch in ein Polizeiauto.

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In Penzing endete ein mutmaßlicher Einbruch in eine Trafik mit einer turbulenten Verfolgungsjagd. Drei Jugendliche, zwei Österreicher und ein Rumäne, sollen in der Nacht auf den Dienstag Zigaretten erbeutet haben. Das Trio, das für mehrere Einbrüche verantwortlich sein soll, konnte geschnappt werden.

Crash mit Polizeiauto bei der Flucht

Gegen 1.45 Uhr schlug der Alarm in einer Trafik an der Linzer Straße an. Eine Zeugin beobachtete die Tatverdächtigen, die auf einem E-Moped in Richtung Hadikgasse davonfuhren.

Die Polizei nahm sofort die Verfolgung auf. Trotz mehrfacher Anhalteversuche setzte der Lenker seine Flucht fort und krachte schließlich gegen den Streifenwagen. Auch danach gab die Gruppe nicht auf: Nach einem Sturz in der Hochsatzengasse rannten alle drei zu Fuß weiter. Dabei warfen sie mehrere Stangen Zigaretten ins Gras.

Werkzeug und Pfefferspray entdeckt

Zwei Verdächtige im Alter von 13 und 14 Jahren wurden angehalten. Bei ihnen fanden die Beamten unter anderem Schraubenzieher, Handschuhe, eine Taschenlampe und Pfefferspray. Auch ein Nothammer lag im Fluchtmoped. Der dritte Verdächtige, ebenfalls 14 Jahre alt, wurde später in einer Wohngemeinschaft entdeckt.

Ein Jugendlicher in Haft

Der 13-Jährige wurde seinen Erziehungsberechtigten übergeben und angezeigt. Ein 14-Jähriger kam auf Anordnung der Staatsanwaltschaft in eine Justizanstalt, sein mutmaßlicher Komplize wurde angezeigt. Die Jugendlichen stehen zudem im Verdacht, in derselben Nacht drei weitere Einbruchsdiebstähle begangen zu haben. Die Ermittlungen laufen.