Das Elekro-Auto wurde bei dem Unfall völlig zerstört.

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Dramatische Szenen auf einer Salzburger Bundesstraße: Am Dienstagnachmittag krachten ein Elektroauto und ein Rettungswagen frontal zusammen. Vier Menschen wurden verletzt, die Bergungsarbeiten gestalteten sich aufwendig.

Pkw-Insassen im Wrack eingeschlossen

Der Alarm ging um 15.25 Uhr ein. Auf der B311 im Gemeindegebiet von Goldegg im Pongau war es zu dem schweren Zusammenstoß gekommen. Alle vier Insassen des Elektroautos erlitten Verletzungen und mussten von den Einsatzkräften versorgt werden. Die Feuerwehr unterstützte das Rote Kreuz und den Notarzt bei der Rettung. Ersten Informationen zufolge dürfte niemand schwer verletzt worden sein.

Gefahr für die Salzach

Neben der Versorgung der Opfer mussten die Helfer auch verhindern, dass ausgelaufene Flüssigkeiten in die nahe gelegene Salzach gelangen. Besonders aufwendig war die Bergung des schwer beschädigten Elektroautos: Unter schwerem Atemschutz musste die Batterie ausgebaut werden. Die Polizei nahm den Unfall auf, beide Alkotests verliefen negativ.

B311 stundenlang gesperrt

Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten wurde die B311 in beide Richtungen gesperrt. Erst nach rund dreieinhalb Stunden konnte die Strecke wieder für den Verkehr freigegeben werden. Wie es genau zu dem Frontalcrash kam und wer dafür verantwortlich ist, war vorerst noch Gegenstand der Ermittlungen.