Was klingt wie ein Science-Fiction-Film, wird jetzt Realität: Elon Musks Raumfahrtfirma SpaceX hat von den US-Behörden tatsächlich grünes Licht für ein Projekt der Superlative bekommen.

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Bis zu eine Million Satelliten darf der Tech-Milliardär in den kommenden Jahren in den Erdorbit schicken. Das Ziel hinter der Weltraum-Offensive: Musk will fliegende KI-Rechenzentren im All errichten.

Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Die US-Kommunikationsbehörde FCC genehmigte am Mittwoch das Projekt mit dem Namen "Starmind". Damit solle die rasant wachsende Nachfrage nach Rechenleistung für Künstliche Intelligenz (KI) bedient werden. Den Auflagen zufolge muss SpaceX bis November 2033 mit dem Aufbau beginnen. Bis November 2035 müssen 100.000 Satelliten im All sein.

Bis zu eine Million Satelliten darf der Tech-Milliardär in den kommenden Jahren in den Erdorbit schicken. © Getty

Derzeit umkreisen 17.000 Satelliten die Erde

Derzeit kreisen insgesamt etwa 17.000 künstliche Himmelskörper um die Erde. Für das Satelliten-Internet Starlink hatte SpaceX die Erlaubnis für 42.000 Einheiten eingeholt, von denen sich derzeit gut 11.000 im Orbit befinden. Bei dem neuen Vorhaben setzt SpaceX vor allem auf die Riesenrakete Starship, die noch entwickelt wird. Sie soll die Transportkosten drastisch senken.

Konkurrenten wie die Satellitensparte Leo von Amazon hatten die Pläne kritisiert. Sie äußerten Zweifel an der Umsetzung und warnten, der Aufbau könnte Jahrhunderte dauern. FCC-Chef Brendan Carr hatte die Einwände im März zurückgewiesen. Amazon solle seine eigenen Angelegenheiten in Ordnung bringen und sich auf die eigenen Starts konzentrieren, anstatt sich über andere Sorgen zu machen, die tatsächlich Satelliten in dem Tempo von SpaceX ins All brächten, erklärte Carr.