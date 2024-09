13-Jähriger stahl am Schulweg 70.000-Euro-BMW

Ein 13-Jähriger krallte sich Donnerstag kurz vor 8 Uhr in der Früh im 3. Bezirk wohl am Schulweg einen weißen BMW-SUV. Der schwarzgelockte Bub stieg aufs Gas und wurde später im 12. Bezirk in der Längenfeldgasse angehalten.

Wien. So viel ist über den Coup eines Teenies, der statt in die Schule zu gehen lieber eine Cruising-Aktion hinlegte, bekannt: Der BMW X 3 mit Welser Kennzeichen stand auf einem Parkplatz auf der Landstraße Hauptstraße. Wie es der Bub geschafft hat, den nagelneuen und/oder sehr gut gepflegten beigen SUV zu kapern, ist noch unklar. Möglicherweise war er nicht versperrt und der Fahrer nur ganz kurz weg - jedenfalls schaffte es der Eindringling das Nobel-Auto zu starten und damit wegzubrausen.

Der spontane "Ausritt" führte den Jugendlichen zunächst auf die Tangente, wo er den BMW ein bisschen ausprobierte, ehe er wieder von der Stadtautobahn abfuhr und in Meidling herumgurkte. Der Besitzer des Wagens hatte indes mitbekommen, dass sein SUV gestohlen worden war, konnte den entwendeten BMW allerdings per App orten und der alarmierten Polizei immer wieder den neuesten Standort durchgeben. Schließlich wurde der X3 im Bereich der Längenfeldgasse beim Steinbauerpark gestoppt, der Teenie aus dem Auto gefischt, perlustriert - und heute nicht mehr in die Schule, sondern in die Krisen-WG gebracht, in der der 13-Jährige untergebracht ist.