Es ist eine echte Zäsur beim täglichen Einkauf: Zum ersten Mal seit Beginn der Messungenwird in der Eurozone in Geschäften, Cafés und Restaurants häufiger mit Karte als mit Scheinen und Münzen bezahlt.

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Das enthüllt eine jetzt eine neu Studie der Europäischen Zentralbank (EZB), für die rund 51.500 Verbraucher befragt wurden.

Der neue Kassen-Check: So zahlen wir jetzt

Die Studie zeigt: Noch vor zwei Jahren regierte das Bargeld mit 52 Prozent relativ unangefochten. Doch jetzt hat sich das Blatt an den Verkaufstheken gedreht. Die aktuellen Zahlen für den gesamten Euro-Raum zeigen einen historischen Wechsel:

Kartenzahlung: 45 Prozent aller Einkäufe vor Ort

45 Prozent aller Einkäufe vor Ort Bargeld: 44 Prozent aller Einkäufe vor Ort

44 Prozent aller Einkäufe vor Ort Smartphone & Smartwatch: 9 Prozent (ein kräftiger Sprung von zuvor 6 Prozent)

Auch beim Einkaufswert hat sich vieles verändert: Während die Karte früher vor allem für große Anschaffungen gezogen wurde, ist es heute auch oft schon der schnellen Snack. Der durchschnittliche Betrag pro Kartenzahlung ist von 59 Euro (2019) auf mittlerweile 35 Euro gefallen.

Österreich gegen den Euro-Trend

Während der Rest der Eurozone mit der Karte bezahlt, hält Österreich als eine der letzten Länder an seinen Münzen und Scheinen fest. Laut den aktuellen Daten der Österreichischen Nationalbank (OENB) wird hierzulande im Geschäft immer noch zu 49 Prozent bar gezahlt – die Karte kommt nur auf 40 Prozent, das Smartphone auf 8 Prozent.

Warum Bargeld dennoch unverzichtbar bleibt

Trotz des digitalen Siegeszugs ist das Bargeld noch lange nicht erledigt. Bei Beträgen unter 20 Euro sowie beim Geldgeben unter Freunden oder in der Familie bleibt Bargeld die unangefochtene Nummer eins.

Nur drei Prozent der Befragten gaben der Studie zufolge an, überhaupt nie Bargeld zu nutzen. Viele schätzen Scheine wegen der Anonymität und weil man damit die eigenen Ausgaben besser im Blick behält.

Digitales Zahlen läuft noch nicht überall reibungslos. In jedem Euro-Land erlebten mindestens zwölf Prozent der Kunden, dass ihre Karte oder das Handy an der Kasse abgelehnt wurde. Gleichzeitig klagte knapp ein Fünftel der Bargeld-Nutzer über defekte Bankomaten.