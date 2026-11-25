Paukenschlag aus Washington: US-Präsident Donald Trump holt laut Medienberichten zum nächsten großen Schlag im globalen Handelskonflikt aus.

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Neben China und der Europäischen Union stehen auch die Schweiz und über ein Dutzend weitere Länder auf der neuen Zoll-Liste.

Es droht die nächste Eskalation an den Weltmärkten: Wie das Büro des US-Handelsbeauftragten (USTR) sowie Medien wie die "FAZ" und die "Tagesschau" berichten, bereitet die US-Regierung ein neues Paket an Strafzöllen vor. Im Fokus stehen laut den USA "unfaire Handelspraktiken" und" staatlich subventionierte Billig-Exporte", mit denen amerikanische Firmen "unterboten" werden sollen.

20 Prozent Aufschlag: Diese Länder trifft es hart

Die Pläne stützen sich auf eine achtmonatige Untersuchung aus Washington. Besonders hart soll es demnach China treffen: Für Waren aus der Volksrepublik ist ein neuer Aufschlag von 20 Prozent vorgesehen. Dieser kommt auf die bereits bestehenden Zölle von rund 25 Prozent aus Trumps erster Amtszeit noch oben drauf.

Die US-Regierung wirft der Volksrepublik vor, die Weltmärkte unter anderem mit Stahl, Aluminium, Elektrofahrzeugen, Haushaltsgeräten und Solarprodukten zu fluten. Peking weist dies zurück und erklärt seinen hohen Exportüberschuss mit eigenen Wettbewerbsvorteilen. Das chinesische Außenministerium teilte am Mittwoch mit, ein Handelskrieg sei im Interesse von niemandem und das Thema sogenannter Überkapazitäten gebe es nicht wirklich.

Doch nicht nur Peking gerät ins Visier. Laut den Berichten stehen neben der EU noch 13 bis 14 weitere wichtige Handelspartner auf der Liste der US-Regierung – darunter: Europa: Die Schweiz und Norwegen. In Asien: Japan, Südkorea, Indien, Taiwan, Vietnam, Thailand, Malaysia, Indonesien, Singapur, Bangladesch und Kambodscha. In Amerika: Mexiko.

Für die Europäische Union gibt es laut US-Regierungskreisen immerhin eine kleine Entwarnung: Demnach soll eine in einem früheren Handelsabkommen vereinbarte Obergrenze von 15 Prozent eingehalten werden.

Die für die EU geltende Obergrenze von 15 Prozent greift dem Regierungsvertreter zufolge ebenso für Japan, Südkorea und Taiwan, während mit Malaysia ein Höchstsatz von 19 Prozent vereinbart wurde. Mehrere Staaten wie Indien und Vietnam haben noch keine fertigen Handelsabkommen mit den USA.

Die für die EU geltende Obergrenze von 15 Prozent greift dem Regierungsvertreter zufolge ebenso für Japan, Südkorea und Taiwan, während mit Malaysia ein Höchstsatz von 19 Prozent vereinbart wurde. © Symbolbild (Getty Images)

Die neuen Zölle dürften dem US-Regierungsvertreter zufolge jedoch dazu führen, dass weitere Verträge ausgehandelt und abgeschlossen werden, möglicherweise beim G20-Gipfel im Dezember in Miami. Die neuen Aufschläge werden nicht zu den Zöllen von zehn oder 12,5 Prozent addiert, die Washington im Juli gegen 60 Handelspartner wegen des Vorwurfs eines unzureichenden Vorgehens gegen Zwangsarbeit verhängt hatte. Beide Maßnahmen gelten weithin als Versuch, Trumps Zölle wiederherzustellen, nachdem der Oberste Gerichtshof der USA im Februar einen Teil davon gekippt hatte.

Börsen sacken ab – EU droht mit Gegenaktion

An den Finanzmärkten lösten die Berichte sofort Unruhe aus. Wie der "Kurier" berichtet, gingen vor allem asiatische Börsen wie der japanische Nikkei sowie die Märkte in Südkorea und Taiwan nach unten.

Auch europäische Indizes gaben nach. Sollten die USA mit den neuen Maßnahmen bestehende Deals brechen, behält sich die EU vor, ihr Handelsabkommen auszusetzen – und ihrerseits wieder höhere Importzölle auf amerikanische Industriegüter zu verhängen.

Hinter den neuen Plänen steckt auch ein juristischer Rückschlag für US-Präsidenten: Der US-Supreme Court hatte ältere, pauschale Zölle aus dem Jahr 2025 im Februar 2026 als verfassungswidrig gekippt. Die neuen, gezielteren Aufschläge sollen diese Lücke nun schließen. Bis die neuen Tarife tatsächlich greifen, dürfte es allerdings noch etwas dauern. Wegen laufender Anhörungsfristen wird mit einem Inkrafttreten frühestens im Januar 2027 gerechnet.

Für bestimmte chinesische Waren im Wert von rund 30 Milliarden US-Dollar prüft Washington zudem Ausnahmen – dort könnten die Zölle sogar sinken.

Trumps umstrittene Zollpolitik hat in den USA zu höheren Verbraucherpreisen beigetragen. 62 Prozent der Befragten würden laut einer Reuters/Ipsos-Umfrage nach den Zwischenwahlen Anfang November Bemühungen zur Abschaffung der Zölle unterstützen. Bei den Wahlen hatten Trumps Republikaner hohe Verluste erlitten und die Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses an die Demokraten verloren.