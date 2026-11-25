Der steile Höhenflug von Mode-Gigant Shein bekommt Risse. Neue EU-Regeln und ein kostspieliger Rechtsstreit in den USA setzen dem Online-Händler massiv zu. Für Schnäppchenjäger wird das Shoppen bei der chinesischen Firma mit Sitz in Singapur immer unattraktiver.

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Lange Zeit schien das Wachstum des chinesischen Fast-Fashion-Riesen unaufhaltsam. Doch damit ist jetzt Schluss: Ausgerechnet in Europa, dem wichtigsten Markt für Shein, brachen die Umsätze im dritten Quartal um satte 27,6 Prozent auf 2,98 Milliarden Dollar ein.

Der Grund für den plötzlichen Absturz

Seit dem 1. Juli verlangt die EU eine pauschale Abgabe von drei Euro auf Pakete aus Ländern außerhalb der Europäischen Union. Was nach wenig klingt, verdirbt vielen Kundinnen und Kunden offenbar gehörig die Lust am Bestellen.

Auch weltweit bekommt der Konzern die Flaute zu spüren: Die gesamten Erlöse sanken bis Ende September um fast sechs Prozent auf 10,27 Milliarden Dollar.

100-Millionen-Deal nach Täuschungsvorwürfen

Als wäre der Umsatz-Schock nicht genug, muss Shein auch in den USA tief in die Tasche greifen. Am 24. November einigte sich der Konzern mit der US-Handelsbehörde FTC auf eine Zahlung von 100 Millionen Dollar. Die Vorwürfe wiegen schwer: Laut Gerichtsunterlagen soll Shein seine Kundschaft gleich mehrfach hinters Licht geführt haben – konkret ging es um falsche Angaben bei: den tatsächlichen Lieferzeiten, manipulierten oder irreführenden Produktbewertungen sowie der wahren Herkunft der verarbeiteten Baumwolle.

Ganz abgeschlossen ist das US-Kapitel noch nicht: Ein Gericht muss dem Deal erst noch offiziell zustimmen. Sobald das geschieht, hat Shein genau 30 Tage Zeit, die Millionen zu überweisen. Das Unternehmen selbst gibt sich nach außen hin gelassen und betont, dass die Vereinbarung das tägliche Kerngeschäft nicht einschränken werde.