So starten Portugal & Ungarn

Fünf Jahre nach dem Überraschungstitel startet Portugal heute als Mitfavorit in die EM.

Hinter Superstar Cristiano Ronaldo tummelt sich eine Phalanx an Weltklasseleuten, angeleitet vom erfahrenen Teamchef Fernando Santos (66), der wie zehn seiner verbliebenen Spieler 2016 den historischen ersten großen Titel mit der Seleção gewann. Ein Stotterstart im heutigen Auftakt (ab 18 Uhr LIVE mit Kommentar im Sport24-Ticker) gegen Ungarn wäre in der "Horror-Gruppe F" unverzeihlich. Um den bestmöglich in die EURO zu starten setzen die beiden Chef-Coaches Marco Rossi (Ungarn) und Fernando Santos (Portugal) auf folgende Startelf:

Aufstellung Ungarn:

1 Gulacsi - 21 Botka, 6 Orban, 4 At. Szalai - 14 Lovrencsics, 15 Kleinheisler, 8 Nagy, 13 Schäfer, 5 Fiola - 20 Sallai, 9 Ad. Szalai



Aufstellung Portugal:

1 Rui Patricio - 2 Nelson Semedo, 4 Ruben Dias, 3 Pepe, 5 Guerreiro - 13 Danilo, 11 Bruno Fernandes, 14 William Carvalho - 10 Bernardo Silva, 7 Cristiano Ronaldo, 21 Diogo Jota