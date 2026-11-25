In den kommenden Stunden werden verbreitet Schnee und eisige Temperaturen erwartet. Besonders im Süden und Osten könnte es kräftig schneien – auch Wien steht vor einem winterlichen Tag. Straßen, Bahn und Winterdienste stehen bereits in Alarmbereitschaft.

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Die ASFINAG hat für den Winter österreichweit 115.000 Tonnen Streusalz eingelagert. In 158 Siloanlagen und 30 Hallen sind die Vorräte untergebracht. Für die Schneeräumung stehen 352 Winterdienstfahrzeuge bereit, darunter Lkw und Unimogs. Bei Bedarf kommen weitere 43 Fahrzeuge von Frächtern hinzu.

Fast 1.000 Mitarbeiter sind österreichweit für den Winterdienst im Einsatz. Rund 400 Wetterstationen und etwa 3.000 Sensoren liefern laufend Informationen über Temperatur, Niederschlag und Fahrbahnzustand. Damit sollen die Einsatzkräfte frühzeitig auf Schnee, Eis und gefährliche Wetterlagen reagieren können.

Die ASFINAG rechnet vor allem im Süden und Osten sowie im Großraum Wien mit kräftigem Schneefall. Regional könnten bis zu 20 Zentimeter Neuschnee zusammenkommen.

Wien aktiviert den Winterdienst

Auch in der Bundeshauptstadt laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. Bei starkem Schneefall stehen die gesamte Winterdienstmannschaft mit 1.400 Personen und 282 Räum- und Streufahrzeugen bereit. Darunter sind auch 71 Fahrzeuge privater Firmen.

Auch in der Bundeshauptstadt laufen die Vorbereitungen auf Hochtouren. © Getty Images

Die MA 48 betreut insgesamt rund 2.800 Kilometer Straßennetz. Zusätzlich werden Gehwege, Radwege, Stiegen und Marktflächen geräumt. Bei der Streuung setzt Wien auf Sole und Feuchtsalz. Das angefeuchtete Streugut haftet besser auf der Fahrbahn und wird weniger verweht. Die Tauwirkung bleibt laut Stadt bis minus 15 Grad erhalten.

Auch die ÖBB sind gerüstet

Nicht nur auf den Straßen, auch auf der Schiene wird der Winter vorbereitet. Österreichweit sind rund 4.000 Mitarbeiter für die Bahninfrastruktur im Einsatz. Mehr als 1.000 Bahnhöfe und Haltestellen müssen von Schnee und Eis befreit werden.

Für die Räumung stehen unter anderem 19 Schneepflüge, 77 Fahrzeuge mit Schneefräsen oder Schneebürsten sowie zwei selbstfahrende Schneeschleudern zur Verfügung. Eine Hochleistungsschneeschleuder kann laut ÖBB bis zu 15.000 Tonnen Schnee pro Stunde räumen.

Nicht nur auf den Straßen, auch auf der Schiene wird der Winter vorbereitet. © Getty Images

56 Wetterstationen entlang des Bahnnetzes liefern laufend Daten. Bei schwierigen Bedingungen können zusätzliche Kontrollen, Geschwindigkeitsreduktionen oder vorsorgliche Streckensperren notwendig werden.

Autofahrer müssen besonders aufpassen

Der Wintereinbruch kann vor allem im Frühverkehr zu Problemen führen. Der Verkehrsclub Österreich warnt vor nicht angepasster Geschwindigkeit auf Schneefahrbahnen. Bei winterlichen Bedingungen verlängert sich der Anhalteweg massiv: Bei Tempo 50 kann er auf rund 58 Meter steigen, bei Tempo 80 sogar auf fast 140 Meter.

Der Verkehrsclub Österreich warnt vor nicht angepasster Geschwindigkeit auf Schneefahrbahnen. © Getty Images

Autofahrer sollten daher ausreichend Abstand halten, die Geschwindigkeit reduzieren und auf abrupte Brems- und Lenkmanöver verzichten. Wer noch mit Sommerreifen unterwegs ist, sollte dringend umsteigen. Auch Fußgänger müssen auf glatten Gehwegen besonders vorsichtig sein.

Österreich ist also gerüstet – wie heftig der Wintereinbruch tatsächlich ausfällt, wird sich in den kommenden Stunden zeigen.