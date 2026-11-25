Historische Premiere in der Königsklasse: Der FC Barcelona reist als La-Liga-Spitzenreiter zum ersten Duell zu Außenseiter Sabah und peilt den fünften Pflichtspielsieg in Serie an.

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Der FC Barcelona will seine Siegesserie in der UEFA Champions League fortsetzen und am Mittwoch im Auswärtsspiel bei Sabah den fünften Pflichtspielsieg hintereinander einfahren (18:45 Uhr/live Sky & oe24-Liveticker). Während die Mannschaft von Trainer Hansi Flick in der Ligaphase mit neun Punkten aus vier Partien auf dem fünften Tabellenplatz liegt und in La Liga durch ein 3:2 gegen Villarreal wieder die Tabellenführung vor Real Madrid übernahm, kämpft Sabah als 31. mit drei Zählern um den Anschluss an die K.-o.-Ränge. Erstmals überhaupt stehen sich die beiden Vereine in einem Pflichtspiel gegenüber, wobei für die Gastgeber aus Aserbaidschan bereits die erstmalige Teilnahme am Europacup ein historischer Meilenstein ist.

FC Barcelona reist ohne Lamine Yamal nach Aserbaidschan

Für den amtierenden spanischen Meister spricht trotz einer Serie von zwölf Auswärtsspielen in Gruppen- bzw. Ligaphasen der Königsklasse mit Gegentor die enorme Offensivkraft, da Barça in 17 der vergangenen 19 Partien mindestens zweimal traf. Nach Auftaktsiegen gegen Feyenoord und Galatasaray sowie dem 2:4 bei Paris Saint-Germain fand Flicks Elf zuletzt mit einem 3:0 gegen Aston Villa in die Erfolgsspur zurück. Verzichten muss der Trainer allerdings auf Lamine Yamal wegen leichter Knöchelprobleme sowie auf Roony Bardghji, Xavi Espart, Rodri und Andreas Christensen, während Innenverteidiger Pau Cubarsí nach seiner Pause gegen Villarreal wieder in die Startelf rücken dürfte.

Sabah hofft auf Überraschung trotz Ausfällen

Außenseiter auf historischer Mission: Sabah-Trainer Valdas Dambrauskas (rechts, hier im heutigen Match gegen den FC Barcelona) peitscht sein Team im ersten Pflichtspiel-Duell der Vereinsgeschichte gegen den La-Liga-Spitzenreiter an. © IMAGO/NTB

Bei Sabah schöpft Coach Valdas Dambrauskas nach dem deutlichen 5:1-Ligaderbysieg gegen Sumqayit und Rang drei in der heimischen Liga nach elf Spielen neuen Mut, auch wenn es in der Königsklasse zuletzt Niederlagen gegen Borussia Dortmund und Viking FC gab. Auf den gesperrten Innenverteidiger Aden McCarthy muss Sabah ebenso verzichten wie möglicherweise auf den angeschlagenen Angreifer Veljko Simić (acht Treffer in 18 Einsätzen), während Joy-Lance Mickels (zwölf Tore in 22 Spielen) im Angriff gesetzt ist. Nach dem Duell mit Barcelona warten auf den Außenseiter in der Ligaphase noch hochkarätige Aufgaben gegen Villarreal, Neapel und Arsenal.

Mögliche Aufstellungen für Sabah gegen den FC Barcelona

Sabah: Pokatilov; Zedadka, Solvet, Almeida, Puchaz; Lepinjica, Isayev, Rakhomaliev; Severina, Mbina, Mickels

FC Barcelona: J. García; E. García, Cubarsí, Martín, Cancelo; Fermín, Bernal, Pedri; Adeyemi, Raphinha, Gordon