Bergungsarbeiten
Nach Unfall im Tunnel Vösendorf: Verkehr steht fast still
Ein Unfall auf der Wiener Außenring Schnellstraße (S1) im Tunnel Vösendorf (Bezirk Mödling) Richtung Schwechat hat am Mittwochnachmittag zu erheblichen Verzögerungen geführt. Beteiligt waren drei Lkw und ein Pkw, berichtete ein ÖAMTC-Sprecher.
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Der Tunnel musste während der Bergungsarbeiten gesperrt werden. Die Folge war Stau auf der Wiener Außenring Autobahn (A21), Südautobahn (A2) und Ostautobahn (A4). Über Verletzte gab es zunächst keine Angaben. (APA)
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