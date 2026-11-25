Nach Angaben des ÖAMTC waren an dem Unfall drei Lkw und ein Pkw beteiligt.

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Ein Unfall auf der Wiener Außenring Schnellstraße (S1) im Tunnel Vösendorf (Bezirk Mödling) Richtung Schwechat hat am Mittwochnachmittag zu erheblichen Verzögerungen geführt. Beteiligt waren drei Lkw und ein Pkw, berichtete ein ÖAMTC-Sprecher.

Der Tunnel musste während der Bergungsarbeiten gesperrt werden. Die Folge war Stau auf der Wiener Außenring Autobahn (A21), Südautobahn (A2) und Ostautobahn (A4). Über Verletzte gab es zunächst keine Angaben. (APA)