Gold, Silber und jede Menge Pokale: Niederösterreichs Sportasse sind im Landhaus in St. Pölten gefeiert worden. Weltmeister, Europameister und Champions-League-Sieger holten sich ihre Gratulationen ab.

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Weltmeister, Europameister, Triple- und Double-Gewinner: Die blau-gelben Athleten und Vereine haben in den vergangenen Monaten national wie international abgeräumt. Dafür luden sie nun ins NÖ Landhaus. "Jede Spitzenleistung ist ein Stück niederösterreichischer Erfolgsgeschichte", sagt Sportlandesrat und LH-Stellvertreter Udo Landbauer (FPÖ). Der Weg, gezielt zu fördern und beste Rahmenbedingungen zu schaffen, sei der richtige.

Auch Landesrätin Susanne Rosenkranz (FPÖ) gratulierte persönlich. "Unsere Athleten zeigen, was mit Leidenschaft, Ehrgeiz und unerschütterlichem Willen möglich ist", betont sie. Die Sportler seien Vorbilder für die nächste Generation und Botschafter der Heimat.

Landesrat Susanne Rosenkranz mit Amelie Cooke und Christoph Leydolf (Duchess Klosterneuburg) © Redshift Media

Pokale ohne Ende

Die Duchesse Klosterneuburg holen das Basketball-Double aus Meisterschaft und Cup. Die HYPO Niederösterreich feiert im Handball erneut das Triple aus Meisterschaft, Cup und Supercup. Im Stocksport stehen gleich drei Vereine in der Champions League ganz oben: die Herren des ESV Union Wang, die den Titel 2025 zum vierten Mal in Folge holen, sowie die Damen von SG Pottschach und ESV Neustift-Innermanzing.

Im Jiu-Jitsu krönen sich Gernot Riegl und Johannes Horak zu Weltmeistern. Michaela Polleres wird Judo-Vizeweltmeisterin, Valentin Bontus Formula-Kite-Vizeeuropameister. Andreas Ernhofer holt als Para-Schwimmer den Doppel-Europameistertitel, Alexander Schmirl wird im Sportschießen Welt- und Europameister.

Extremsport und Tradition

Tennisprofi Lucas Miedler feiert auf der ATP-Tour mehrere Siege. Ultra-Radprofi Philipp Kaider gewinnt zum zweiten Mal das legendäre Race Across America und ist aus dem Extremsport nicht mehr wegzudenken.

Im Sportland Niederösterreich hat das Danke an die Besten Tradition. Jedes Jahr werden Landes- und Staatsmeister ausgezeichnet, Nachwuchstalente bekommen als "Young Champions" Urkunden und Medaillen. Das NÖ Jugendsportabzeichen können aktive Schüler erwerben. Ehrenamt und Ausnahmeleistungen würdigt das Land mit dem Sportehrenzeichen, bei der "Sportlounge Niederösterreich" stehen jährlich Sportler, Teams und Ehrenamtliche im Rampenlicht.