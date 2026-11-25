Maria Anzbach
Haus St. Louise: Raus aus Gas!
Das neue Heizwerk der Barmherzige Schwestern Pflege & Wohnen läuft mit Hackgut von Bauern aus der Umgebung. Zwei Kessel mit je 330 Kilowatt versorgen das Pflegehaus. Der CO₂-Ausstoß der Wärmeversorgung sinkt um rund 90 Prozent.
Pflegehaus heizt mit Hackgut
Pro Jahr braucht das Haus rund 1.000 Megawattstunden Wärme, so viel wie 100 Familienhaushalte. Dafür sind 300 Tonnen Hackgut nötig, das sind 24 Traktorladungen.
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Segen und Förderung
Zur Eröffnung kamen Gäste aus Politik, Kirche und Gesundheitswesen. Pfarrer Wilhelm Schuh segnete die Anlage, Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) überbrachte die Grüße des Landes. Möglich machten das Projekt Fördermittel von Land und Bund.
185 Tonnen CO₂ weniger
"Wir reduzieren unseren ökologischen Fußabdruck und werden unabhängiger von fossilen Energieträgern", freut sich Geschäftsführerin Jana Bockholdt. Einen Gaskessel behält das Haus vorerst als Reserve, langfristig läuft alles über Biomasse.
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