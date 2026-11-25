Das Haus St. Louise in Maria Anzbach steigt aus Gas aus. Statt Erdgas liefert künftig Biomasse die Wärme, die CO₂-Emissionen sinken um rund 185 Tonnen pro Jahr.

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Das neue Heizwerk der Barmherzige Schwestern Pflege & Wohnen läuft mit Hackgut von Bauern aus der Umgebung. Zwei Kessel mit je 330 Kilowatt versorgen das Pflegehaus. Der CO₂-Ausstoß der Wärmeversorgung sinkt um rund 90 Prozent.

Das neue Biomasse-Heizwerk ersetzt Gas als zentralen Energieträger für die Wärmeversorgung im Haus St. Louise. © Barmherzige Schwestern Pflege & Wohnen

Pflegehaus heizt mit Hackgut

Pro Jahr braucht das Haus rund 1.000 Megawattstunden Wärme, so viel wie 100 Familienhaushalte. Dafür sind 300 Tonnen Hackgut nötig, das sind 24 Traktorladungen.

Segen und Förderung

Zur Eröffnung kamen Gäste aus Politik, Kirche und Gesundheitswesen. Pfarrer Wilhelm Schuh segnete die Anlage, Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) überbrachte die Grüße des Landes. Möglich machten das Projekt Fördermittel von Land und Bund.

185 Tonnen CO₂ weniger

"Wir reduzieren unseren ökologischen Fußabdruck und werden unabhängiger von fossilen Energieträgern", freut sich Geschäftsführerin Jana Bockholdt. Einen Gaskessel behält das Haus vorerst als Reserve, langfristig läuft alles über Biomasse.