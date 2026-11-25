Wie lassen sich Kinder und Jugendliche im Netz besser schützen? Das NÖ Jugendforum in Tulln suchte Antworten auf Social Media und KI.

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Foto Copyright: jugendinfo-noe.at

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Beim NÖ Jugendforum 2026 im Haus der Digitalisierung in Tulln drehte sich am 24. November alles um Social Media und Künstliche Intelligenz. Zahlreiche Fachleute aus der Jugendarbeit kamen auf Einladung des NÖ Jugendrats zusammen.

"Kinder und Jugendliche brauchen Orientierung und Schutz im digitalen Raum", sagt Jugend-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP). Dafür brauche es Medienkompetenz, klare Rahmenbedingungen und aktive Begleitung durch Erwachsene.

Workshops und Podium

Zwei Workshops bildeten den Auftakt. Barbara Buchegger von Saferinternet.at zeigte, wie der Schutz von Kindern in der Praxis funktioniert. Andrea Buhl-Aigner von Smartphonecoach.org nahm fragwürdige Social-Media-Trends unter die Lupe.

Danach diskutierte Teschl-Hofmeister auf dem Podium über Jugendschutz im Netz, mögliche Begleitmaßnahmen und gesetzliche Vorgaben. Ihr Fazit: Der Schutz junger Menschen ist eine gemeinsame Aufgabe.

Medien Fit in NÖ

Das Land setzt außerdem auf die Initiative "Medien Fit in NÖ". Sie unterstützt Schulen, Eltern und Lehrkräfte im Umgang mit digitalen Medien. Infos: www.jugendinfo-noe.at