Krumbach leuchtet: Der Eis-Greissler eröffnet das dritte "Lichterglanz Spektakel" mit 1,5 Kilometern Lichterweg, Eislaufplatz und 5D-Kino. Mehr als 1.000 Gäste sind schon beim Auftakt dabei.

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Der Eiffelturm funkelt, das Kolosseum strahlt, die Tower Bridge glitzert: Auf dem 1,5 Kilometer langen Lichterpfad "Reise durch Europa" stehen berühmte Wahrzeichen als Lichtinstallationen. Dazu kommen leuchtende Figuren und interaktive Stationen.

Bei der Eröffnung lassen sich über 1.000 große und kleine Besucher verzaubern. Die Gründer Andrea und Georg Blochberger freuen sich: "Hier gibt es viel zu entdecken!"

Moulin Rouge in der Buckligen Welt. © Eis-Greissler

Gratis Eislaufen

Auf der 700 Quadratmeter großen Eisfläche gleiten die Gäste ohne Aufpreis, Leihschlittschuhe gibt es gratis, solange der Vorrat reicht. Jeden Tag um 17 Uhr zeigen internationale Eiskunstläufer ihr Können.

Im 5D-Kino "Flying Theater" läuft ein eigener Winterfilm mit Wind, Wasser, Licht und Lebkuchenduft. Zusätzlich sind 20 Attraktionen des Erlebnisparks offen.

Punsch und Eis

Im Hüttendorf gibt es Punsch und Herzhaftes, im Kulinarik-Stadl und im Kaffeehaus warme Wintergerichte und eigene Winter-Eissorten. Der Hofladen verkauft Produkte aus der Buckligen Welt.

Service-Fakten

Was: Eis-Greissler Lichterglanz Spektakel 2026 Wann: bis 10. Jänner 2027, Donnerstag bis Sonntag, 14.30 bis 21 Uhr Geschlossen: 24. und 25. Dezember sowie 31. Dezember und 1. Jänner Wo: Eis-Greissler Welt, Königsegg 25, 2851 Krumbach Preis: 21,90 Euro online, 23,90 Euro vor Ort. Lichterweg, Eislaufplatz samt Show, Schuhverleih, 5D-Kino und 20 Attraktionen sind inklusive Gratis: Gold-Jahreskarte, auch die NÖ-Card gilt, sofern sie nicht schon im Sommer eingelöst wurde Eislaufshow: täglich 17 Uhr Anreise: A2, Abfahrt 76 (Krumbach), großer Parkplatz. Mit Öffis: VOR-Bus 390 ab Bahnhof Edlitz-Grimmenstein, an Wochenenden und Feiertagen, rund 30 Minuten Tickets: www.eis-greissler.at/lichterglanz-spektakel-2026