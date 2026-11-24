Tagelang kämpfen Feuerwehrleute gegen die Flammen im Föhrenwald, jetzt kämpfen sie ums Geld. FPÖ-Agrarsprecher Schmiedlechner rechnet mit Minister Totschnig ab.

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Der Waldbrand im Föhrenwald bei St. Egyden hat im Sommer gezeigt, was die freiwilligen Feuerwehren leisten. Tagelang stehen die Kameraden im Einsatz, um Menschen, Wälder und Eigentum zu schützen. Doch beim Ersatz der beschädigten Ausrüstung beginnt der Behördenwahnsinn: "der bürokratische Spießrutenlauf", wie FPÖ-Agrarsprecher Peter Schmiedlechner sagt.

Peter Schmiedlechner © FPÖ NÖ

Sechs Monate warten

Die Feuerwehren rücken binnen Minuten aus, das Forstgesetz gibt der Behörde für Entschädigungsanträge aber sechs Monate Zeit. Bei großen Bränden wird jede Rechnung einzeln geprüft. Das zeigt die Anfragebeantwortung von ÖVP-Landwirtschaftsminister Norbert Totschnig. Maßnahmen für schnellere Auszahlungen nennt er keine.

FPÖ-Wutbauer Schmiedlechner tobt: "Es wiehert der Amtsschimmel, und Minister Totschnig schaut wie immer zu, anstatt zu handeln!" Die Feuerwehren müssen Fahrzeuge und Geräte sofort reparieren oder ersetzen, zahlen aus eigener Tasche und laufen dann ihrem Geld nach. "Das ist eine Zumutung für unsere freiwilligen Helfer!"

Schmiedlechners Forderung

Der FPÖ-Politiker verlangt Vorschusszahlungen bei größeren Waldbränden, raschen Kostenersatz und deutlich kürzere Fristen. Sein Appell an den Minister: "Wer schnell hilft, hilft doppelt! Herr Minister, unsere Feuerwehren brauchen rasche Unterstützung statt bürokratischer Ausreden!"