Rekord auf der Schallaburg: 236.176 Gäste stürmen die "80er", so viele wie seit Jahrzehnten nicht. Und schon jetzt steht der nächste Hit fest: Im Frühjahr geht es nach Japan.

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Die "80er" haben die Schallaburg zum Beben gebracht. Schrill, bunt, laut und Punk waren sie, und die Besucher haben die Ausstellung gestürmt: 236.176 Gäste bis 15. November. Zum Vergleich: In den "70ern" waren es 2016 rund 170.000, in den "60ern" 2010 fast 222.000. Damit ist die jüngste Jahrzehnt-Schau die erfolgreichste seit Jahrzehnten.

Geschäftsführer Erwin Klissenbauer jubelt: "Das ist schon jetzt das beste Jahr für die Schallaburg seit 1974!" Und er schwärmt: "Aus den 80ern sind alle mit strahlenden Augen aus der Ausstellung gekommen."

Höchst interessante Exponate für die ganze Familie. © PS Werbeagentur

Rekord auf Rekord

Schon am Eröffnungswochenende kommen 2.063 Gäste, am Abschlusswochenende sind es sagenhafte 4.204. Der stärkste Tag der Saison bringt 2.924 Besucher. Bis Mitte Juli knackt die Schallaburg die 100.000er-Marke, Mitte August darf sie den 111.111. Gast begrüßen.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner gratuliert: "Die 80er haben nicht nur Geschichte spannend erzählt, die 80er haben auch Menschen zusammengebracht. Und die 80er waren schlicht und einfach toll!" Die Schallaburg sei "aus Niederösterreichs Kulturlandschaft nicht mehr wegzudenken".

Nena, Falco und die Mauer

In 17 Räumen zeigten Kuratorin Martina Zerovnik und das Gestaltungsteam vom BUERO41A mehr als 500 Objekte. Die Reise geht von Nena bis Falco, von Tschernobyl bis St. Pölten, von Punk bis Pop. Im Kräutergarten steht sogar die Berliner Mauer, am Burgweg blinken Flipper, im Neuschloss turnt Jane Fonda. Das Motto: "Grenzen waren gestern".

Stil-Ikonen der 80er. © PS Werbeagentur

Auch abseits der Ausstellung schlägt die Burg ein: Das erste Mittelalterfest lockt am 26. und 27. September 7.958 Gäste an, viele in mittelalterlicher Kleidung. Weiter geht es mit dem Christkindlmarkt, der "letzten großen Veranstaltung des Jahres".

Auf nach Japan

Der nächste Knüller ist schon fix: "JAPAN KONTRASTREICH". Gezeigt wird das Land vom 12. bis ins 19. Jahrhundert, mit Shogunen und Samurai, Karate, Karaoke, Manga, Sushi und Tee. Kurator Matthias Pfaffenbichler holt die Objekte aus Sammlungen in Österreich und Deutschland, vom Kunsthistorischen Museum bis zu Schloss Ambras. Das Opening steigt am 9. April 2027, zu sehen ist die Schau von 10. April bis 7. November 2027.