Beim fünften Zukunftsgespräch stehen Niederösterreichs Betriebe im Mittelpunkt. Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner warnt vor Stillstand und fordert weniger Bürokratie.

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Gestern diskutieren in der Bildungsdirektion in St. Pölten Politik, Wissenschaft und Wirtschaft über die Zukunft der Klein- und Mittelbetriebe. Für Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) ist klar: "Wohlstand ist keine Selbstverständlichkeit, sondern muss jeden Tag aufs Neue erarbeitet werden."

Drei Tugenden machen das Land stark: "Leistung, Eigenverantwortung und Hausverstand". Das Ziel ist ein modernes Industrie-, Wirtschafts- und Innovationsland im Herzen Europas. Bei Künstlicher Intelligenz warnt sie: "Kein Betrieb kann es sich leisten, diese Entwicklungen zu verschlafen."

Weg mit Bürokratie

Die Landeshauptfrau fordert: Unternehmen dürfen nicht durch unnötige Bürokratie ausgebremst werden. Das Land setzt auf die größte Verwaltungsreform seiner Geschichte und auf die Taskforce Wirtschaft. Ihr Appell: "Mit Pessimismus haben wir noch nie etwas gewonnen. Stillstand ist keine Option."

Auch Wirtschaftskammer-Präsident Wolfgang Ecker will Entlastung. Wer investieren soll, braucht "Planungssicherheit, wettbewerbsfähige Kosten und weniger Bürokratie".

Sorgen um die Jungen

Die Umfrage von Politikwissenschafter Peter Filzmaier zeigt: 84 Prozent der Niederösterreicher sind mit ihrer Lebenssituation zufrieden. Doch 74 Prozent halten die Jobsuche für junge Menschen für schwierig. Filzmaier: "Das Stimmungsbild ist vorsichtig optimistisch, aber nicht sorgenfrei." Die Zukunftsinitiative "Mein Land denkt an morgen" geht 2027 weiter.