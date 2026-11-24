Niederösterreich wächst weiter, vor allem dank Zuzug aus Wien. Das Plus landet fast ausschließlich im Speckgürtel, das Waldviertel verliert Einwohner.

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Laut Prognose der Österreichischen Raumordnungskonferenz (ÖROK) wächst Niederösterreichs Bevölkerung bis 2051 um 0,5 Prozent. Das ist hinter Wien (plus 8,6 Prozent) und Vorarlberg (plus 1,7 Prozent) das drittstärkste Wachstum. Den Höchststand gibt es 2040 mit 1.750.994 Einwohnern, danach sinkt die Zahl auf 1.738.090.

Wien schickt Zuzügler

Der Grund: Niederösterreich hat die negativste Geburtenbilanz Österreichs. Jährlich sterben rund 8.800 Menschen mehr, als geboren werden. Ausgeglichen wird das durch Zuwanderung. Im Schnitt ziehen jedes Jahr 5.990 Menschen mehr aus anderen Bundesländern nach Niederösterreich als umgekehrt. Besonders stark ist der Strom zwischen Wien und Niederösterreich. Dazu kommt Zuwanderung aus dem Ausland.

Hier wird es eng

Gewinner sind das Wiener Umland, die Regionen nahe Bratislava, der Raum Wiener Neustadt sowie St. Pölten und Krems. Spitzenreiter ist Wiener Neustadt mit plus 12,6 Prozent, gefolgt von Bruck an der Leitha mit plus 10,9 Prozent.

Verlierer sind das Waldviertel und der Südwesten. In Gmünd, Waidhofen an der Thaya, Zwettl und Horn schrumpft die Bevölkerung um mehr als zehn Prozent. Zugleich altert das Land: Der Anteil der Pensionisten steigt auf 29,9 Prozent, jener im erwerbsfähigen Alter sinkt von 58,5 auf 53,6 Prozent.